Gelekt: de Alpine A310 keert terug

Renault zet flink in op retrodesign met de R5 en de Twingo, maar veel eerder was er natuurlijk al de moderne Alpine A110. Ook dat is een retrodesign pur sang. Nu grijpt Alpine terug naar een andere auto uit hun historie: de A310. Althans, dat gaan ze eigenlijk morgen pas doen, maar de auto is vandaag al gelekt.

Alpine had eerder al de PS1-concept aangekondigd, maar verklapte nog niet wat het precies zou zijn. Dat konden we wel raden op basis van de teaserplaatjes: een moderne versie van de A310. En inderdaad, dat is precies wat we hier zien.

Herkenbare vorm

De typische vorm van de Alpine A310 is meteen te herkennen. De fastback-achterkant, de vorm van de koplampen, de brede wielkasten: het is allemaal direct te herleiden naar de A310 van weleer. Die auto werd gebouwd van 1971 tot 1984, maar leent zich – zoals wel meer ontwerpen uit die tijd – uitstekend voor een moderne interpretatie.

De PS1 is overduidelijk niet productierijp, zoals het Renault 5 prototype dat bijvoorbeeld wel was. Het lijkt typisch zo’n sportieve concept car waar niks mee gedaan wordt. Maar… potentieel is deze PS1 meer dan dat. Er gaan namelijk al jaren geruchten dat Alpine met een 911-rivaal komt, geïnspireerd op de A310.

Elektrische 911-rivaal?

Als deze auto in productie gaat – we houden nog even een slag om de arm – dan wordt het sowieso geen directe 911-rivaal, want Alpine is tegenwoordig een EV-merk. De auto komt dan op hetzelfde platform te staan als de elektrische A110. De kosten van een platform spreiden over meerdere modellen is natuurlijk geen gek idee. En de meerwaarde ten opzichte van de A110 zit ‘m in het feit dat dit een 2+2 moet worden.

Morgen kunnen we de auto in ieder geval in het echt bewonderen op de Autosalon van Parijs, dus hou deze site in de gaten. En wie weet komen we ook al iets te weten over eventuele productieplannen.

Via: @wilcoblok

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