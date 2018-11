Heet! Dit is de Febi Bilstein kalender voor 2019

De kalender brengt de 'bil' terug in Bilstein.

De eerste vorst van de nieuwe winter trekt over het land heen en dat kan maar een ding betekenen: het einde nadert voor het jaar 2018. Yep, gooi maar vast wat whiskey op de grond. Zo sta je nog lekker te barbecue├źn onder een lekker nazomer zonnetje en denk je dat je alle tijd van de wereld hebt en dan ‘poef’, opeens is het allemaal over.

Gelukkig zijn er nog wat tradities die we uit de weg moeten ruimen voordat het jaar daadwerkelijk ten einde is. Zo moet Sinterklaas nog even flink aan de bak om al ’s lands kinderen van cadeau’s te voorzien. Ga er maar aan staan. Een onvervalst stelletje slavendrijvers, die koters.

Vervolgens moet je je nog een weg buffelen door verschillende feestmaaltijden met vrinden en familie, een dennenboom versieren, kerstkaarten versturen en wellicht nog een vuurpijltje de lucht inknallen. Oh en natuurlijk moet je ook nog je favoriete babe uitzoeken uit de selectie die de traditionele (Duitse) kalendermakers je voorschotelen. Het leven is zwaar.

Liqui Moly was er dit jaar (te) vroeg bij en heeft het bal al afgetrapt met hun babeverzameling. De volgende inzending komt van FEBI Bilstein. De joekelige Duitse toeleverancier van de autowereld heeft inmiddels alweer voor de veertiende keer plaatjes geschoten waar je van opveert. Check ze en laat daarna weten dat foto vijf je favoriet is, in de comments!