Gelekt: de gloednieuwe BMW iX4

We zaten eerder dit jaar een beetje te speculeren over het einde van de coupé-SUV. Zo heeft de benzine-X4 bijvoorbeeld geen opvolger gekregen. Toch is de coupé-SUV nog niet dood, want hier is de gloednieuwe BMW iX4.

Dit is nog niet de officiële onthulling, vandaar de ietwat lage resolutie van de foto’s. We zien vandaag meer lekkages dan de gemiddelde loodgieter, want eerder vanochtend is ook al de Jaguar Type 01 gelekt.

De BMW iX4 is de Neue Klasse iX3, maar dan met een aflopende daklijn. Niets meer en niets minder. Wel krijgt de auto meteen een hele andere uitstraling. Grappig genoeg lijkt het bovenste deel van de auto meer op de eerste generatie X6 dan op de meest recente X4 en X6.

Uitvoeringen

De technische details zijn nog niet gelekt, maar die kunnen we natuurlijk wel raden. Naar verluidt slaat BMW de achterwielaangedreven instapversie van de iX3 over, maar zijn de aandrijflijnen verder hetzelfde. Je kunt dus rekenen op een iX4 40 xDrive, een iX4 50 xDrive en – als klap op de vuurpijl – een iX4 M60 xDrive. De iX3 M60 moet nog onthuld worden, maar die gaat er wel komen. En waarschijnlijk komt er ook nog een iX4 M. Overigens heeft de iX4 altijd standaard het M-pakket, gezien het ‘sportieve’ karakter van dit model.









We hebben de coupé-SUV altijd een overbodige carrosserievariant gevonden, maar bij elektrische auto’s is er wel een tastbaar voordeel. Een aflopende daklijn betekent namelijk een betere stroomlijn en dus meer range. De iX3 50 xDrive heeft al 805 kilometer range en de iX4 doet daar dus nog een schepje bovenop. Al zal het ook weer niet enorm schelen en als je grotere velgen kiest doe je de winst waarschijnlijk weer teniet.

Onthulling

De exacte onthullingsdatum van de BMW iX4 hebben we nog niet, maar we horen geluiden dat dit mogelijk aanstaande donderdag zal zijn. Heel lang zal het in ieder geval niet meer duren, want de productie gaat volgende maand al van start. Daarmee kan BMW de verkopen van de Neue Klasse, die toch al lekker gaan, nog eens een boost geven.

Via: @kero_wolf op Instagram

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