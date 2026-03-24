HEET: Mercedes-AMG brengt Black Series terug!

In een wereld die steeds somberder wordt voor de autoliefhebber, hebben we vandaag weer eens leuk nieuws. AMG stuwt nieuw leven in de Black Series-lijn! De CONCEPT AMG GT TRACK SPORT die we eerder te zien kregen, blijkt zoals verwacht de nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series te zijn. Maar ook de nieuwe Mercedes-AMG GT3. Hè?

AMG-topman Michael Schiebe legt uit: “We ontwikkelen de meest extreme Black Series ooit. Tegelijkertijd willen we met de toekomstige GT3 een nieuw record in de autosport vestigen. De basis hiervoor is de CONCEPT AMG GT TRACK SPORT – een technologiedemonstrator die vanaf het begin meer was dan alleen een concept.’’













Dus, de GT Black Series wordt een straatauto die als homologatiemodel dient voor de GT3-racer (waar Verstappen ooit in zal racen? ). Daarnaast moeten de GT Black Series en GT3 alle verwachtingen gaan overtreffen. Sinds oktober 2025 test AMG met het basismodel op circuits. Na oefensessies op de eigen testbaan en op Bilster Berg, Portimão en Monteblanco is nu de koning aan de beurt: de Nürburgring Nordschleife.

Hoe hou je de twee het beste uit elkaar? Door te kijken naar de accentkleuren. De rode tint staat voor de GT3-raceauto, het geelgroen (kennen we die nog van de elektrische SLS ?) staat voor de Black Series. Er zijn weinig kleuren die zo afwijken van black, maar goed, waarschijnlijk is dat ook het idee.

Wat weten we nog meer?

Specificaties, productieaantallen en prijzen; daar is het nog allemaal te vroeg voor. Laat eerst maar even op je inwerken dat er een nieuwe Mercedes-AMG GT Black Series komt. De timing is niet gek: precies 140 jaar geleden vroeg Carl Benz het patent voor de eerste automobiel aan en precies twintig jaar geleden werd de eerste AMG Black Series onthuld op basis van de Mercedes-Benz SLK 55 AMG Black Series .

De twee klinken in ieder geval al behoorlijk lekker. Eerder had Mercedes het over een ''AMG-typische V8-aandrijflijn'', maar welke dit is, wordt niet verduidelijkt. Ga maar gerust uit van het M178 4,0-liter kanon in opgevoerde vorm. Het geluid hoor je hieronder.