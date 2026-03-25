HEET: Volkswagen ID.Polo gelekt

Volkswagen heeft al jaren één groot probleem: elektrische auto’s zijn er genoeg, maar de échte publieksauto ontbreekt nog. Met de ID.Polo wilt Volkswagen een nieuwe weg inslaan, en wat blijkt? Hij staat al in zijn volle glorie op het internet.

Bekend recept, nieuwe aanpak

De ID. Polo laat zich dus vroegtijdig zien en laat duidelijk zien dat Volkswagen een flinke koerswijziging maakt. Geen futuristische rare naam of experimenteel design, maar gewoon: een Polo. Alleen dan wel met stekker.

En dat is natuurlijk geen toeval. Volkswagen mikt op herkenbaarheid én betaalbaarheid, een slimme zet. De ID.Polo zou op de markt moeten komen met een vanafprijs van 24.990 euro, en zou daarmee goedkoper zijn de benzine-Polo.

Ook de specificaties laten zien dat VW serieus is. Er komt namelijk een vrij breed aanbod:

Instap: 116 pk, 37 kWh accu, snelladen tot 90 kW

Middensegment: tot 211 pk met een 52 kWh accu

Topversie: ID. Polo GTI met 226 pk

Die grotere accu moet goed zijn voor zo’n 450 kilometer range, en snelladen kan tot 130 kW. Alles blijft netjes voorwielaangedreven, zoals je gewend bent bij de Polo.

Afmetingen: klein van buiten, stiekem best groot

Op papier blijft de ID. Polo in het B-segment, maar Volkswagen heeft duidelijk wat trucjes uitgehaald. De elektrische Polo is zo’n 4,05 meter lang, 1,82 meter breed en 1,53 meter hoog, met een wielbasis van 2,60 meter.

Dat betekent dat hij qua lengte vrijwel gelijk blijft aan de benzine-Polo, maar wél een stuk breder en hoger is. De echte winst zit hem in die wielbasis: die is flink gegroeid en dat merk je vooral binnenin.

En daar zit precies de grap. Want hoewel de buitenmaten nog steeds “Polo” schreeuwen, schuift de ID. Polo qua binnenruimte eerder richting Golf. Dankzij het elektrische platform is er geen grote motor voorin nodig en kan het interieur efficiënter worden ingedeeld. Resultaat: meer beenruimte, een vlakke vloer en een kofferbak van zo’n 435 liter.

De ID. Polo lijkt in ieder geval precies te zijn wat Volkswagen al jaren probeert te bouwen: een betaalbare, herkenbare EV voor de massa. Vanaf april kan je de ID. Polo bestellen.