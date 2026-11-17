Volkswagen laat op social media de eerste beelden zien van een nieuwe hete hatchback. Volgens de makers is het een 'heel erg pittig' (really spicy) conceptauto.

Gelukkig kunnen we op basis van de eerste teaserbeelden een aardig beeld schetsen van wat Wolfsburg voor ons in petto heeft. Onder het doek schuilt een flink opgepompte versie van de jongste hot hatch van Volkswagen, de elektrische ID. Polo GTI. Helaas weten nu dus ook al dat het een conceptauto is, al zou het volgens insiders wel een voorbode kunnen zijn voor een nog hetere productie ID. Polo GTI.

Maakt dat het showmodel minder dik? Helemaal niet! Ondanks de rode lap zien we vanaf de zijkant al een gigantische achtervleugel zitten. Ook de wielkasten lijken flink uitgeklopt.

De concept-GTI zal op papier ook wat meer power hebben. Florian Umbach, hoofd rijdynamiek bij Volkswagen, bevestigde namelijk al eerder dat er nog wat rek in de aandrijflijn zit. Volgens hem kunnen zowel de elektromotor als het accupakket aanzienlijk meer piekvermogen leveren en kan de vooras nog een stuk meer koppel verwerken. Om al die krachten op het asfalt te krijgen, staat een uitgebreid onderstelpakket inclusief een nieuw sperdifferentieel op de planning. Zelfs een gesimuleerde versnellingsbak met schakelflippers aan het stuur behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer komt de hete hatchback van Volkswagen?