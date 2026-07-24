Heftig: de Stig daagt de BBC voor de rechter na gigacrash in Top Gear

Terwijl ons klaarmaken voor een nieuwe seizoen van The Grand Tour komt ook voorganger Top Gear weer in het nieuws. De BBC legde in 2023 de opnames van de populaire show stil vanwege een zware crash van presentator Freddie Flintoff. Hij heeft een schikking gekregen van 10 miljoen euro, maar Flintoff was niet de enige betrokken bij de crash. Sommige mensen zeggen dat hij, The Stig, de BBC voor de rechter wil hebben.

De man in het compleet witte pak in die tijd was Paul Rees. Hij zat als passagier naast Flintoff toen het in december 2022 misging. Rees vertelt aan The Sun zijn deel van het verhaal. En dat deel van het verhaal is niet super smakelijk, dus wees gewaarschuwd voor gedetailleerde crash omschrijvingen.

"Mijn zicht werd rood van zijn bloed"

Het ongeluk vond plaats toen Flintoff en Rees in een driewielige Morgan Super 3 over het circuit joegen. De auto sloeg over de kop en gleed tientallen meters ondersteboven over het asfalt. Rees herinnert zich de heftige gebeurtenis: "Mijn zicht werd opeens helemaal rood. Pas later realiseerde ik me dat het het bloed van Fred was dat over mij heen spoot’’.

© Foto: Shell De Wetering Foto ter illustratie van een Morgan Super 3

Flintoff liep zware verwondingen op aan zijn gezicht en ribben. Rees dacht aanvankelijk dat de voormalig cricketer het ongeluk niet overleefd had. "Ik herinner me dat ik dacht: als we hier levend uitkomen en in een rolstoel terechtkomen, hebben we geluk."

Zelf kwam de voormalig Porsche Supercup-coureur er ogenschijnlijk genadig vanaf, maar een jaar na het incident bleek hij bij het ongeluk zijn rug te hebben gebroken. Bovendien kampt hij sindsdien met zware angstklachten en traumatische flashbacks.

Stig sleept BBC voor de rechter

Volgens de stuntcoureur stonden de veiligheidsprocedures onder druk. Hij beweert dat hij voor de bewuste opname bij de productie had aangegeven dat het insturen van de bocht te gevaarlijk was, maar dat er niet naar hem werd geluisterd. "Ik had echt het gevoel dat we dood zouden gaan omdat we geen bescherming hadden," herinnert hij zich. "Ik ben gewend aan vier- of vijfpuntsgordels, een helm en een rolbeugel. Ik was me er terdege van bewust dat het enige dat mijn hoofd van het asfalt hield, Freds hoofd was. Ik heb nog steeds geen idee hoe ik er levend vanaf ben gekomen."

Daarom claimt hij een schadevergoeding van meer dan 100.000 pond van de BBC. De televisiezender ontkent de beschuldigingen van nalatigheid in alle toonaarden. Volgens de omroep was de manoeuvre niet onverantwoord en zou Rees vooraf geen bezwaren hebben geuit. De omroep claimt zelfs dat audio-opnames laten horen hoe Rees de presentator aanmoedigde om "vol gas" door de bocht te gaan. Dat bevestigt Rees: “Ik zei tegen hem [ Freddie Flintoff red.]: ‘power, power, power, power.’ Hij gaf flink wat vermogen, net zoals we de vorige keer hadden gedaan.’’

Na de crash hoorde hij een tijd lang niks van de BBC totdat er een groepstherapiesessie met de aanwezigen werd opgetuigd. Vervolgens wordt Rees nog op kantoor geroepen in Londen. Daar krijgt hij naar eigen zeggen de schuld in de schoenen geschoven door de BBC. Hij voelde zich als “een zondebok”. In een reactie aan GB News zegt een BBC-woordvoerder: "Wij betwisten deze bewering en verdedigen ons. Aangezien de zaak nu voor de rechter ligt, zou het ongepast zijn om verder commentaar te geven." Wordt vervolgd…

Hoofdfoto: Porsche

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover