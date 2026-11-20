De nieuwe Formule E-auto’s zijn niet op een lekkere manier begonnen. Tijdens de eerste trainingssessie met de nieuwe auto's op het Spaanse Jarama is een complete auto uitgebrand. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de batterij.

Op X deelt fotograaf Daniel Atán Romar beelden van de brandende auto en de coureur die weg is gelopen van het wrak. Het gaat om Taylor Barnard die voor team Fusion rijdt. Volgens getuigen kwam de FE-auto tot stilstand en vloog vrij snel erna in brand. Gelukkig weet de coureur op tijd en dus ongedeerd uit te stappen.

De auto is er heel anders aan toe. Aan het enige beeld dat we zien, is de elektrische raceauto al behoorlijk ver afgebrand. De Formule E en FIA gaan een groot onderzoek opzetten om erachter te komen wat er precies gebeurd is en hoe het de volgende keer voorkomen kan worden. Een ding is zeker: het toch al niet zo sterke imago van de elektrische raceklasse wordt hier niet beter van.

Foto ter illustratie: Porsche