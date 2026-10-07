Heftig: zo veel autobruggen in Nederland kunnen zomaar instorten

Het wegennet in Nederland zit niet lekker in de wedstrijd, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Een groot pijnpunt zijn verouderde bruggen. Rijkswaterstaat doet wat het kan, maar uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er nog heel veel werk aan de winkel is.

Onderzoeksplatform Follow the Money is erachter gekomen dat er op dit moment minstens 16 Nederlandse bruggen en viaducten open zijn die ieder moment kunnen instorten. Door het gebruik van een specifiek type verouderd staal kunnen de constructies plotseling bezwijken, zonder enige waarschuwing.

Het probleem

Volgens FTM zit de oorzaak bij voorspanstaal dat onder hoge spanning in het gewapende beton is verwerkt. In deze stalen draden kan waterstofverbrossing optreden: een chemisch proces waarbij het staal extreem breekbaar wordt. Wanneer deze gespannen draden knappen, verliest de brug in één klap zijn draagkracht. Het zou niet de eerste brug zijn die instort om deze reden. In het Duitse Dresden stortte uit het niets de Carolabrug in de Elbe door het fenomeen van waterstofverbrossing.

Welke bruggen lopen risico?

Onder de zestien risicoconstructies bevinden zich drukke verkeersaders. Het gaat onder meer om:

Viaduct Cadettenkamp in de A27 bij Breda

Spoorviaduct in de A67 bij Geldrop

Westelijk Viaduct in de A9 bij Uitgeest

Viaducten over de spoorlijn Amersfoort-Zwolle

Oosterhoutsebrug in Oosterhout

Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel

En dan zijn dit nog maar de bruggen die gecontroleerd zijn. Volgens experts kunnen er verspreid over het land nog veel meer bruggen met dit onzichtbare gevaar kampen. Bij Rijkswaterstaat zagen ze de catastrofe in Dresden ook en stuurde een adviesbrief naar het kabinet. De boodschap was helder: de veiligheid van deze bruggen kon niet meer worden gegarandeerd en er moesten onmiddellijk diepgaande inspecties en herberekeningen worden uitgevoerd. De destijds verantwoordelijke minister Madlener beloofde beterschap en toezeggingen werden gedaan.

Wat heeft de overheid al gedaan?

Volgens FTM is er in de praktijk schrikbarend weinig gebeurd. Bij de helft van de risicobruggen zijn het afgelopen halfjaar GEEN inspecties uitgevoerd. Sterker nog: RWS voert zelfs de belangrijke herberekening niet meer uit, omdat de rekenmethode achteraf "onvoldoende betrouwbaar" zou zijn. En dat terwijl de second opinion TNO, TU Delft en TU Eindhoven het advies gaf om zo snel mogelijk te handelen.

Wat moet RWS doen?

De wegbeheer kan het eigenlijk nooit goed doen. Aan de ene kant dreigt er levensgevaar als een drukke brug spontaan bezwijkt onder het gewicht van het vrachtverkeer. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Aan de andere kant leidt het afsluiten of afkruisen van rijstroken—zoals eerder al gebeurde bij onder meer de Merwedebrug en Suurhoffbrug—tot een gigantische economische strop voor transportbedrijven en eindeloze files. Die zullen we op de koop toe moeten nemen, want het alternatief is onaanvaardbaar.

Hoofdfoto: Rijkswaterstaat

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