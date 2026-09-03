Heftigste Toyota Celica van Marktplaats is oud, gebruikt en verrassend duur

Ben je op zoek naar een auto waarmee je lekker undercover naar de supermarkt kunt rijden? Dan kun je deze Marktplaats-advertentie mooi overslaan. Deze Toyota Celica is namelijk gemaakt voor een compleet ander soort publiek: mensen die houden van extreme bodykits, heftige kleurtjes en het liefste elke avond bij de plaatselijke automeeting staan.

Bijna vier ton ervaring

We hebben het hier over een Toyota Celica T18 uit 1992. Een auto die inmiddels 34 jaar oud is en in die tijd 370.648 kilometer heeft verzameld. Net ingereden toch? Geen zorgen hoor, de originele motor is inmiddels vervangen. Het huidige blok zou 175.600 kilometer hebben gelopen. Dat is toch weer een geruststellend getalletje, zeker als je bedenkt dat de rest van de auto inmiddels bijna vier ton ervaring heeft.

De motor is een 1,6-liter zestienklepper met 105 pk en zit gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Daarmee kruip je in 11 seconden naar de 100 en stopt de auto pas bij 195 km/u. Niet de auto waar je stoplichtsprintjes mee gaat winnen dus. Maar daar draait het bij deze Celica ook niet echt om. Het gaat om die ongekend snelle looks, de leeftijd en het feit dat je tegenwoordig niet overal meer een T18 tegenkomt.

Volgens de verkoper heeft de Toyota bovendien recent groot onderhoud gehad. De distributieriem en waterpomp zijn vervangen en de APK loopt tot augustus 2027.













Lekker fout op de meeting

Verder krijg je onder andere: airconditioning, ABS, airbags, alarm, centrale vergrendeling en leren bekleding. Voor een moderne auto stelt dat allemaal niet zo veel voor, maar voor een Toyota van 34 jaar oud is het helemaal niet gek. En met drie deuren en de herkenbare vorm van de Celica heb je sowieso een auto die wat meer aandacht trekt dan de gemiddelde Honda Civic met meer uitlaatgeluid dan vermogen.

Maaarrr, die aandacht wordt hier niet alleen veroorzaakt door de zeldzaamheid van het model zelf. De bodykit is op z’n zachtst gezegd nogal aanwezig en valt met geen enkele hoeveelheid goede wil nog origineel te noemen. Toch ziet de auto er op de foto’s echt best netjes uit voor een Celica die bijna vier ton op de teller heeft staan. Alleen dat interieur...

Goed, dit is wel het publiek dat de verkoper probeert te trekken. Wie gewoon betrouwbaar en comfortabel van A naar B wil, kan een hoop verstandigere keuzes maken. Wie daarentegen vooral een foute jaren-90-Japanner zoekt waarmee je op de vrijdagavond de McDonald’s-parkeerplaats onveilig kunt maken, heeft hier ineens een interessante kandidaat te pakken.











€9.500 voor een 34-jarige Celica

De vraagprijs bedraagt 9.500 euro, en dat is echt stevig voor een auto waarvan de teller inmiddels op 370.648 kilometer staat. De vervangingsmotor maakt het verhaal wel interessanter, maar vergeet niet dat de rest van de auto die bijna vier ton wel gewoon heeft meegemaakt. Daarnaast is het denk ik best een opgave om de goede koper voor deze auto te vinden. Niet iedereen houdt natuurlijk van die ouderwetse tuning. Ook zijn er best wat dingen die er niet helemaal netjes meer uit zien.

Daar staat wel tegenover dat een Celica T18 niet bepaald iedere dag voorbij komt. Maarja, zo kan ik er nog wel wat opnoemen.

Is dit helemaal jouw scene? Linkje vind je hier.

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