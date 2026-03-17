Helaas: de nieuwe Tesla Roaster komt NIET in april

Elon Musk vond het een tijdje terug nodig om op X aan te kondigen dat de Tesla Roadster er nu toch echt komt. Hopelijk voor eind april nog. Nu weten we vrij zeker: deze belofte gaat Musk niet inlossen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 17 maart. Later, op 22 april, is het artikel aangevuld met nieuwe informatie en opnieuw gepubliceerd. Een dag later is het artikel nog eens aangepast en opnieuw gepubliceerd.

1 april was toch niet zo handig

Eind vorig jaar gaf Musk aan dat er meer nieuws over de auto op 1 april zou verschijnen. Dat is natuurlijk enorm lastig om geloofwaardig te maken. Maar als je de ‘humor’ van de rijke man een beetje volgt, dan snap je dat er een kern van waarheid in deze ‘grap’ zat.

We hadden gisteren even de stille hoop op een presentatie. Toen besprak Tesla de resultaten van Q1 met haar aandeelhouders en andere volgers. Dit gebeurt om 23:30 uur Nederlandse tijd. Er waren wat indicaties voor een lancering, maar helaas: het is niet gebeurd. Zijn we er toch weer ingetuind.

In het document met de stand van zaken binnen het bedrijf en de doelen voor de komende tijd wordt de Roadster maar één keer genoemd. We vinden de Roadster onder het kopje 'Productie en hardware' tussen de andere Tesla-producten. De Roadster heeft nog geen fabriek toegewezen gekregen. Dat wordt op een later moment gekozen en bekendgemaakt. De huidige status van de Roadster is 'ontwerpontwikkeling'. Dit is dezelfde status als in Q4 van vorig jaar. Toen veranderde de status van 'in ontwikkeling' naar 'ontwerpontwikkeling'. Toen zei Tesla ook over de Roadster de voorbereidingen voor de productie in Noord-Amerika in volle gang waren.

Is nog wel een Roadster of wordt het een Cyber-Roadster?

Dan is het nog de vraag wat er over is van de Roadster zoals we hem jaren geleden hebben gezien. In de tussentijd zou de goed uitziende sportwagen namelijk ook al een soort luchtraketaandrijving krijgen met uitklapbare en draaibare turbines. Daarnaast heeft Musk het over een ‘next-level banger’ waarvan we echt niet weten wat hij ermee bedoelt.

Je weet het nooit met Musk. Hij heeft immers ook de kindertekening van de Cybertruck waarheid gemaakt. En de Cybercab en Model Y hebben steeds meer invloeden van deze tekentaal. Dus hebben we absoluut geen idee meer wat hij met de nieuwe Roadster gedaan heeft.

Wat we wel weten is dat het lange wachten genoeg mensen ietwat pissig heeft gemaakt. Bekende mensen zoals youtuber Marcus Brownlee en CEO Sam Altman van OpenAI hebben na vele pogingen het voor elkaar gekregen om hun reserveringen voor de Roadster op te zeggen en hun geld terug te krijgen. Zij zullen ongetwijfeld niet de enigen zijn geweest. Het vertrouwen dat de auto ooit nog komt is tot een absoluut dieptepunt gedaald.

Op dit moment zouden we er niet eens meer raar van staan te kijken als Musk een nieuwe Roadster aan een RocketShip plakt en de ruimte in schiet om het hele project met een publiciteitsstunt de wereld uit te helpen.