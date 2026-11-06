Helaas: enige twee Nederlandse Koenigsegg zijn allebei vertrokken

De duurste auto van Nederland was een Koenigsegg Jesko Absolut, met een prijskaartje van maar liefst € 4.129.919. Met de nadruk op wás, want deze auto heeft ons land verlaten.

Zoals jullie wellicht weten had de eigenaar niet één, maar twee Koenigsegg Jesko’s in een identieke kleurstelling. Het verschil zat ‘m in het feit dat de ene een Attack was, met een grote spoiler, en de andere een Absolut, met meer focus op topsnelheid dan downforce.

De Jesko Attack ging in juni al in de verkoop en dus was er nog maar één Koenigsegg over. En die auto heeft nu ook het land verlaten. Daarmee is de teller van het aantal Koenigseggs op Nederlands kenteken weer teruggezet naar nul. Jammer maar helaas… Gelukkig hebben we vernomen dat er nog meerdere Koenigseggs op bestelling staan voor Nederland, waaronder een Sadair’s Spear.

Wat is nu de duurste?

Nu de twee Koenigseggs het land verlaten hebben is de vraag: wat is nu de duurste (nieuwe) auto op Nederlands kenteken? Die titel gaat weer naar een Bugatti Chiron uit Rotterdam. En nee, het is er niet een van Perridon.

Foto: @Wessel.jpeg, via Autoblog Spots

Je zou denken dat de Chiron Super Sport 300 van Perridon duurder is, maar die staat op een of andere manier tegen een relatief lage cataloguswaarde geregistreerd. Heeft er misschien mee te maken dat die auto niet meteen op Nederlands kenteken is gezet, maar eerst in Dubai heeft rondgereden.

De duurste auto van Nederland is geen Super Sport, maar een ‘normale’ Chiron met 1.500 pk. Het is wel een special edition, namelijk een Chiron L’Ébé. Dit betekent dat het een van de laatste drie reguliere Chirons is. Het prijskaartje? € 4.064.477. Overigens is de nieuwe duurste auto van Nederland behoorlijk mysterieus. De auto verscheen in 2022 op kenteken, maar is sindsdien alleen een enkele keer op de snelweg gespot.

Met dank aan Edvar van Daalen voor de tip!

Headerfoto: @justawheelchairguy

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