Alles wordt duurder: de benzine, de verkeersboetes en natuurlijk de auto’s zelf. Tot overmaat van ramp wordt een ticket voor de Touristenfahrten op de Nordschleife ook nog eens duurder.

De schade

Goed, wat is de schade? Voor een Touristenfahrten-kaartje in het weekend (inclusief vrijdag) ga je vanaf volgend jaar € 40 betalen. Dat is € 5 duurder dan dat het nu kost. Het goede nieuws is dat de prijzen voor een doordeweeks ritje ongewijzigd blijven (€ 30). Een kwartier rijden op de Grand Prix Strecke kost in 2027 nog hetzelfde, namelijk € 35.

Is dit duur? Tsja, als je vanuit Nederland naar de Nürburgring moet rijden en daar ook nog eens op het circuit gaat knallen, gaat er een hoop benzine doorheen. Dan kan die € 40 voor een kaartje er ook nog wel vanaf. En je moet het positief bekijken: duurdere kaartjes betekent minder drukte. Al zal het alsnog mokerdruk zijn in de weekenden, maak je daar maar geen zorgen over.

Seizoenskaart

Voor de echte die-hards: een seizoenskaart kost vanaf volgend jaar € 3.300. Dat is een prijsstijging van 3 piek. Je kunt ‘m alsnog voor € 3.000 krijgen, maar dan moet je de seizoenskaart in de voorverkoop aanschaffen. Dat kan vanaf 14 januari.

Wanneer we weer los kunnen op de Nürburgring is nog niet precies bekend, maar dat zal waarschijnlijk ergens half maart zijn. Dus je hebt nog vijf maanden om te sparen voor een kaartje.

Foto: @lennard98, via Autoblog Spots