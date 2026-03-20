Helaas: Formule 1 blijft dit jaar geen klap aan

Al na twee races kunnen we concluderen: de Formule 1 is niet meer wat het geweest is. Bandenmanagement heeft plaatsgemaakt voor accubeheer. Dit gaat, ondanks evaluaties met alle F1-teams, dit jaar niet veranderen.

De teambazen van alle elf constructeurs kwamen afgelopen woensdag bij elkaar. Bij deze vergadering mochten de teamleiders hun gal spuwen over het nieuwe reglement en met oplossingen komen. Aangezien iedereen behalve Ferrari en Mercedes (de twee snelste teams) een hekel heeft aan de nieuwe auto’s zal dit wel een heftige discussie worden, toch?

Teambazen spelen open kaart

Het debat blijkt volgens ingelichte kringen meer op een theekransje te lijken. Alle deelnemers aan het gesprek waren positief over het entertainmentgehalte van de races en waren blij met de reacties van ‘de fans’. Ik heb wel een vermoeden welk deel van de fans hiermee wordt bedoeld en dat zijn niet de die-hard autosportliefhebbers die sinds jaar en dag het racecircus achterna volgen.

De feeststemming kon, zo lijkt het, niet op. Eerdere zorgen die in Bahrein bij de wintertests werden uitgesproken, zouden bij de eerste twee GP’s weg zijn. Er is daarom volgens alle teambazen geen noodzaak om nu de formule aan te passen. Oftewel, we zitten in ieder geval in 2026 nog wel opgescheept met deze flutmotoren.

Mogelijke aanpassing in 2026

Alhoewel, er is één onderdeel van het raceweekend waar de teambazen wel graag wat aan willen veranderen: de kwalificatie. Je kent nog wel de beelden van Verstappen in zijn bijna-perfecte kwalificatieronde in Djedda in 2021 of de betoverende pole-ronde van Ayrton Senna voor de GP van Monaco van 1990. Zulke prestaties zien we nu niet. Coureurs proberen nog steeds de laatste milliseconden uit de auto te halen, maar door tactisch van het gas te gaan. Da’s ff anders.

Ook de teambazen en coureurs zien het graag anders en er zouden zelfs al wat ideeën op tafel liggen om de droevige kwali-ronden weg te vagen. Wat die ideeën zijn is niet duidelijk. Ook met zulke plannen zijn we er nog niet. Nadat de teams het eens zijn moet ook de FIA zijn goedkeuring geven alvorens het bij het World Motor Sport Council terechtkomt. Tussen de lijntjes lees je: ook al hebben we een goed plan, het duurt een eeuwigheid voor het kan worden ingevoerd.

Als er al veranderingen komen aan de formule, dan komen die pas na de volgende race. Dit is de GP van Japan van 29 maart. Hierna is er een op voorhand ongeplande lentestop doordat de races in het Midden-Oosten niet doorgaan. In april hebben de F1-bollebozen dus genoeg tijd om met goede ingrepen te komen. Ik ben benieuwd.