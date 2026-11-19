We schreven recentelijk over iemand die boetes probeerde te omzeilen met een herfstblaadje op zijn kenteken. Helaas voor de beste man had de politie hem door. De Belgische politie nota bene. Nu heeft ook de Nederlandse politie iemand gepakt die met zijn kenteken had gerommeld.

Een Audi A3-rijder was aan het knutselen geweest met zwarte tape. Hij had van een 7 op zijn kenteken een Z gemaakt. Dan krijg je een onmogelijke combinatie, maar daarmee hoopte hij de camera’s op het verkeerde been te zetten.

Misschien raken automatische systemen hierdoor in verwarring, maar een agent van vlees en bloed ziet al snel dat er iets niet klopt. De tape is namelijk bijzonder knullig aangebracht. Je kunt van een kilometer zien dat er iets niet klopt. De Audi trok dan ook de aandacht van de verkeerspolitie.

Geschorst en onverzekerd

Wat bleek? De Audi was geschorst, niet verzekerd en had geen geldige APK. De eigenaar hoopte dus lekker goedkoop rond te rijden. Aan onderhoud deed de beste man ook niet, want een van de banden was glad en het derde remlicht was kapot.

De Audi-rijder kreeg dus verschillende proces-verbalen aan zijn broek. Bovendien heeft hij zich schuldig gemaakt aan een misdrijf: het opzettelijk manipuleren van een kenteken. Dit betekent dat de zaak via het OM gaat. Waarschijnlijk krijgt de tapekunstenaar dus een zware boete, bovenop de andere boetes én de naheffing van de wegenbelasting. Zo zie je maar weer: goedkoop is duurkoop.

Via: Verkeerspolitie Noord-Holland