Helaas, stoerste BMW in jaren dreigt te sneuvelen

Een BMW die niet bang is voor een beetje bagger en een reservewiel op de achterklep heeft. Klinkt niet echt als iets voor BMW, maar het merk is er wel serieus mee bezig geweest. Alleen lijkt de stekker er nu helaas alweer bijna uit te gaan. En dat nog voordat er überhaupt één exemplaar de showroom heeft gehaald.

Van Rivian-fanboy naar ruige BMW

Volgens insiders speelde BMW al jaren met het idee van een echte stoere terreinwagen. Geen X5 met een setje modderbanden en een marketingcampagne vol met bergen en rivieren, maar een SUV die het de Range Rover en Mercedes G-Klasse gewoon écht lastig moest maken.

De inspiratie voor de offroader zou zelfs een beetje uit onverwachte hoek zijn gekomen. Tijdens een interne benchmark maakte de Rivian R1T blijkbaar genoeg indruk om BMW aan het denken te zetten. Eerst lag er een volledig elektrische offroader op het Neue Klasse-platform op tafel. Er zou zelfs al een schaalmodel op ware grootte zijn gebouwd.

Maar de EV-markt koelde af en dus ging het plan weer op de schop. De auto verhuisde naar het CLAR-platform van de volgende generatie X5, waardoor ineens ook plug-in hybrides en andere aandrijflijnen een mogelijkheid waren. Inclusief kneiterhard terreinspul, een reservewiel op de achterklep en plek voor zeven avonturiers.

BMW ziet het toch niet zitten

Toch lijkt de G74 de eindstreep niet te gaan halen. BMW zegt officieel helemaal niets, maar achter de schermen zou de rekensom simpel zijn: het segment is klein en de ontwikkelkosten zijn dat niet echt. Daarnaast heeft BMW de afgelopen jaren juist afscheid genomen van modellen die eigenlijk nét iets te creatief waren. De 3 Serie GT, 5 Serie GT, 6 Serie GT en zelfs de 8 Serie bewezen dat niet ieder gat in de markt ook echt gevuld hoeft te worden.

Dan is een peperdure terreinwagen ontwikkelen om twee gevestigde iconen als de Range Rover en G-Klasse uit te dagen misschien niet de meest handige besteding van het budget.

Nog niet begraven

Toch is het nog geen einde verhaal. Volgens de bronnen kan BMW een project tot ongeveer anderhalf jaar voor de geplande productie nog goedkeuren of juist schrappen. Met een introductie in 2029 is er dus nog genoeg tijd om van gedachten te veranderen.

Maar als we een beetje logisch nadenken, lijkt BMW tegenwoordig liever te investeren in modellen waarvan ze zeker weten dat ze geld opleveren. Begrijpelijk natuurlijk, maar toch is het wel jammer. Want ja, een BMW die de G-Klasse het leven zuur maakt, hadden we best eens willen zien toch? Ik in ieder geval wel.

Via: BMWblog

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