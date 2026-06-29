Helaas, we zijn nog niet van al die SUV's af

Mazda bijvoorbeeld ziet de toekomst voorlopig vooral nog hoog op de pootjes...

Het merk heeft gesproken en verwacht de komende jaren namelijk nog meer geld uit de verkoop van SUV’s te halen. Gesproken bij monde van een mens natuurlijk, een merk kan zelf natuurlijk niet praten. Doch dit geheel terzijde.

Maar goed, SUV's dus. Niet heel verrassend, want kijk om je heen en je snapt meteen waarom. De gemiddelde koper wil ruimte, overzicht, een hoge zit en een auto die net wat stoerder oogt dan een gewone hatchback of stationwagon.

En dus gaat Mazda daar gewoon mee door. De CX-5 blijft daarin een van de belangrijkste modellen. Dat is niet voor niets,Mazda heeft er wereldwijd inmiddels miljoenen van verkocht. In sommige markten is het simpelweg de auto waar het merk op draait. Ook grotere modellen als de CX-60, CX-70, CX-80 en CX-90 moeten helpen om Mazda verder omhoog te trekken.

Voor liefhebbers is dat misschien niet het meest spannende nieuws. Die hadden waarschijnlijk liever gezien dat Mazda nog eens een mooie stationwagon uit de hoge hoed trok. Iets laag, lang, elegant en vooral gebouwd vanwege de looks. Een nieuwe 6 station bijvoorbeeld. Lijkt ons geweldig, maar helaas levert het geen centen op als wij iets mooi vinden...

Mazda kijkt naar de markt en ziet waar mensen hun geld aan uitgeven. En dat is nu eenmaal vooral aan SUV’s. Dus hoe jammer het ook is voor iedereen die nog altijd een zwak heeft voor een mooie stationcar, de logica is vrij duidelijk.

Het merk heeft bovendien geen onbeperkt budget. Dan ga je investeren in de modellen waar de meeste kopers op afkomen. Niet in een auto waarvan vooral internetridders zeggen dat ze hem fantastisch vinden, om vervolgens tweedehands een diesel uit 2018 te kopen. Je kent ze wel.

Dus ja, liever hebben we een mooie stationwagen. Maar de mensen die hem zouden moeten bouwen zien vooral SUV’s. En al willen we dat liever niet toegeven, waarschijnlijk hebben ze daar commercieel wel gewoon gelijk in. En geld is natuurlijk de basis.

Ook voor Mazda.