Deze speciale BMW M3 E36 is de enige in zijn soort!

Je kunt je kont nog niet keren in Nürburg bij een Touristenfahrten-dag of je stoot bips tegen een E36. Het meest gebruikte model op de Nordschleife is er in vele uitvoeringen en met verschillende motoren, maar de M3 GT is toch wel een extra speciale.

BMW wilde eind jaren ‘90 graag een fabrieksauto homologeren voor de FIA-, IMSA GT-series en de ADAC GT. De M3 van die tijd, van de E36-generatie dus, moest het worden. Het resultaat werd deze GT die daarmee de enige echte homologatiespecial van de E36 is.

Als voorbereiding op de raceauto werd de homologatie-M3 op verschillende fronten verbeterd. Er kwamen aluminium portieren, wat een gewichtsbesparing van 30 kilogram opleverde, maar ook een dubbele spoiler, GT-wielen en een verstelbare splitter. Ook onder de motorkap werd er geklust.

Verbeterde zes-in-lijn

De 3,0-liter zescilinder lijnmotor bleef, maar kreeg een upgrade. De nokkenassen zijn aangepast, de krukas heeft een hogere lift en het inlaatsysteem is geoptimaliseerd. Het resultaat? Van 286 naar 295 pk. Het mooiste aan deze M3 GT? Alle exemplaren zijn in dezelfde kleur gespoten: British Racing Green. Er zijn er maar 356 van gebouwd en die bleven allemaal in Europa (50 voor de Britse markt).

De M3 GT die geveild wordt

De productie van de straatauto vond plaats in 1994 en 1995. Het exemplaar waar je op deze pagina naar kijkt, werd op 29 april 1995 gebouwd. Vier weken later vond hij zijn eerste eigenaar in Duitsland. Deze eerste eigenaar vinkte zo’n beetje de gehele optielijst aan. Denk aan verwarmde voorstoelen, een koplampreinigingssysteem, automatische airconditioning, cruise control, een elektrisch schuifdak en – echt waar – parkeersensoren aan de achterkant. Parkeersensoren, op een jaren ‘90 homologatiespecial…













Na een tijdje in Zweden en Finland haalde een Duitse dealer de M3 GT in 2022 weer naar zijn thuisland. De autoverkoper kocht de GT voor een Franse verzamelaar die de auto niet meer heeft gebruikt of geregistreerd voor gebruik op de openbare weg. In plaats daarvan mocht BMW Classic in München hem terugbrengen naar de concoursstaat waarin hij zich vandaag de dag bevindt. Er is in totaal 91.670 kilometer mee gereden.

