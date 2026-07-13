Oei: twee helmen van Max Verstappen gestolen

Met de prijzen die merchandise-verkopers hanteren, is het bijna te begrijpen dat je overgaat op diefstal. Nee hoor, je hebt gewoon van andermans spullen af te blijven. Al helemaal in dit geval. Tijdens het F1-weekend in Silverstone blijken namelijk twee helmen van Max Verstappen te zijn gestolen. Het goede nieuws voor Verstappen: hij was niet plan van om de helmen te dragen.

De dieven hadden ingebroken in de zogenaamde 'Red Bull STEMx'-bus. Deze bus reist deze zomer langs verschillende scholen om jongeren te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. De helmen zijn replica’s en vormden een essentieel onderdeel van dit educatieve programma over de Formule 1.

Ex-Red Bull monteur Calum Nicholas deelt het nieuws op X. Hij is momenteel nauw betrokken bij het maatschappelijke project en heeft direct ook een boodschap aan de daders: “Aan de dieven die besloten hebben de helmen uit de Red Bull STEMx-bus te stelen: weet dat jullie de kinderen van de scholen die deze zomer een bezoek zouden krijgen, hebben benadeeld. De helmen kunnen namelijk niet op tijd worden vervangen.”

De helmen

Nicholas deelt om welke twee hoofdbeschermers van Verstappen het gaat. De een heeft het reguliere ontwerp van Verstappen voor dit jaar. De andere is een bijzonder: het is er een met het kleurenschema en sponsors van de GP van Qatar 2023. Tijdens dit weekend wisselde Verstappen van helm. Na de sprintrace was hij namelijk niet meer in te halen in het kampioenschap en werd hij voor de derde keer wereldkampioen. Dat moest gevierd worden met een speciale donkerblauwe-gouden helm.

Nicholas waarschuwt de daders dat ze niet zomaar weg gaan komen met hun laffe actie. Het incident zou zijn vastgelegd op beveiligingsbeelden. De beelden zelf zijn niet openbaar gemaakt. Vooralsnog ontbreken van de helmen en de daders nog ieder spoor, maar de politie heeft er wel werk van gemaakt.

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