Helmplicht voor fatbikes: er is een datum!

In buitenland is het de normaalste zaak van de wereld: een helm op de fiets. In Nederland rijd je voor lul. Althans, dat is een beetje het beeld. Alleen kleuters en bejaarden fietsen met een helm op. Als tiener op een fatbike wil je niet dood gevonden worden met een helm. Al is dat misschien wel wat er gebeurt als je geen helm draagt op je opgevoerde fatbike.

Wanneer komt de helmplicht?

Goed, de langverwachte helmplicht voor fatbikes gaat er komen én we hebben nu een datum. Deze primeur werd door minister Karremans gedropt in de Nationale Autoshow met Meindert Schut en onze eigen Wouter Karssen. Vanaf september 2027 wordt een helm verplicht op een fatbike.

Dat duurt nog vrij lang, namelijk een jaar en drie maanden. Snelle besluitvorming is nu eenmaal niet het sterkste punt van de Nederlandse politiek. Volgens de minister klinkt het minder ver weg als je zegt: “Het is niet komend schooljaar, maar het schooljaar daarop.” Dat klinkt eigenlijk nog steeds ver weg, maar goed. Het proces gaat niet sneller, daar kan Karremans ook niks aan doen.

Waarom geen helm voor iedereen?

Wouter stelt ook nog de vraag: waarom komt er niet gewoon een helmplicht voor iederéén die op een elektrische fiets rijdt? Daar is volgens Karremans heel weinig draagvlak voor. “Op het moment dat er weinig draagvlak is, gaan mensen dat dus gewoon niet doen.”

Staan jongeren dan wel te popelen om een helm te dragen? Nou nee, maar Karremans hoopt dat de ouders daarbij een rol spelen. Want zoals jullie weten: pubers doen altijd precies wat hun ouders zeggen. Gelukkig geeft minister Karremans zelf wel het goede voorbeeld, door een helm te dragen als hij zijn kinderen naar school brengt met de bakfiets.

Luister het hele gesprek terug op BNR!

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