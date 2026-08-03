Nieuwe hypercar is een verademing: geen 1.000 pk, geen turbo's en geen schermen!

Het spelletje om auto’s steeds maar sneller te maken en meer vermogen te geven is inmiddels een beetje uitgespeeld. Bij Hennessey kunnen ze ook zeggen: been there, done that. De Amerikanen hebben al tot twee keer toe een auto gebouwd die de snelste (of een van de snelste) ter wereld is. Nu kiezen ze voor een andere aanpak.

Hennessey’s vorige hypercar – de Venom F5 – haalde meer dan 2.000 pk uit een biturbo V8. Hoe ga je dat nog overtreffen? Niet. Daarom heeft Hennessey alle turbo’s achterwege gelaten voor hun nieuwe Blackbird. Deze auto heeft een atmosferisch blok dat ‘maar’ 800 tot 850 pk levert. Nog niet de helft van de Venom F5 en dat vinden we helemaal prima. Een verademing zelfs!

9.000 toeren











Deze V8 is niet zomaar een motor die ze uit een krat hebben getrokken, het gaat om een gloednieuw blok dat ontwikkeld is door het Britse Ilmor. De V8 heeft een cilinderinhoud van 6,2 liter en moet 9.000 toeren kunnen draaien. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Bovendien is deze V8 gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak

Het is misschien niet de snelste auto ter wereld, maar 0 naar 60 mph (96,6 km/u) doet ‘ie alsnog in 2,5 seconde en de topsnelheid ligt op 354 km/u. Op dat vlak kom je dus weinig te kort. Uiteraard is de carrosserie volledig opgetrokken uit carbon, wat resulteert in een gewicht van zo’n 1.360 kg.

Vliegtuig op wielen

We moeten het ook even over het design hebben. Het design is geïnspireerd op de Lockheed SR-71, beter bekend als de Blackbird. Het resultaat is een bijzondere auto, maar of het ook mooi is laten we even in het midden. Er zitten veel rare rondingen en vouwen in. Maar goed, het is wel iets unieks. Dat is ook wat waard in een wereld waarin veel auto’s eruit zien alsof ze AI-gegenereerd zijn.

De duidelijkste verwijzing naar het vliegtuig zit ‘m in de verticale vinnen achterop. Die zijn niet altijd verticaal, maar komen omhoog bij 114 km/u. Als je stil staat liggen de vinnen gewoon plat. Tenzij je ze omhoog wil zetten voor de show, die mogelijkheid is er ook. Hennessey snapt ook wel dat veel klanten zo’n auto toch gewoon kopen om gezien te worden.

Nul schermen!













Het oldschool thema zet zich voort in het interieur. We kunnen onze ogen bijna niet geloven, maar we zien geen gigantische schermen. Sterker nog: we zien überhaupt geen schermen. Navigeren? Dat doe je maar lekker via je telefoon! Het resultaat is een van de fraaiste interieurs die we in tijden hebben gezien. En dat is een Amerikaanse auto! Het interieur is opgeruimd, maar zit toch vol met prachtige details. Een leuke easter egg is de tuimelschakelaar met ‘Eject’ die aan het dak zit. Daarop drukken is geheel voor eigen risico.

Het prijskaartje is wel gewoon dat van een hypercar met 1.000+ pk. Hennessey vraagt 2,5 miljoen dollar voor deze auto, wat neerkomt op zo'n 2,1 miljoen euro. Er worden slechts 71 exemplaren van de Blackbird gebouwd, dus op is op. Al zal er vast nog wel een roadster of een andere variant komen.

Aan het exterieurdesign moeten we nog even wennen, maar de filosofie achter deze auto kunnen we alleen maar waarderen. Een dergelijke aanpak zagen we eerder ook al bij Gordon Murray Automotive, dus laten we hopen dat er langzamerhand een einde komt aan de idiote pk-wedloop.

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