Het alcoholslot: alles wat je moet weten

Helaas stappen er nog steeds mensen achter het stuur onder invloed van verdovende middelen. Zo werden er in 2025 bijna 48.000 boetes uitgeschreven voor onder invloed een auto besturen. En dat zijn dan nog maar degenen die gepakt zijn.

Het gebruikte middel is allang niet meer alleen alcohol, maar de drankjes zorgen wel nog steeds voor een groot deel van de bestuurders onder invloed. Als tegenmiddel werd ooit het alcoholslot uitgevonden. Hoe begon dat ooit, wat is nu de status en waar gaat het met het alcoholslot heen? En waarom is het alcoholslot nu weer relevant in Nederland? Je leest het hier!

Verleden

De eerste aanzet voor een alcoholslot kwam al in 1931. Een wetenschapper genaamd Rolla Neil Harger vond in dat jaar de ‘Drunkometer’ uit. Met dit instrument kon je door middel van uitgeademde lucht bepalen hoeveel alcohol er in iemands bloed zat. Het pufje werd vermengd met chemicaliën en kreeg een kleur wanneer je wat had gedronken. Hoe donkerder het goedje, hoe meer alcohol je in je bloed had.

De echte doorbraak kwam in 1969, toen Borg-Warner (bekend van de turbo’s en transmissies) de eerste functionele Alcohol Countermeasure Device presenteerde. Dit was nog geen blaassysteem zoals we dat nu kennen, maar een cognitieve test. De bestuurder moest een reeks getallen onthouden en correct intoetsen op een dashboardkastje. Faalde je? Dan gaf de auto geen krimp. Het bleek echter onpraktisch: zelfs nuchtere bestuurders met een slecht geheugen of haast kwamen hun eigen auto niet meer in.

In de jaren '70 verschoof de focus naar ademanalyse. De vroege alcoholsloten werkten met zogenaamde halfgeleider-sensoren. De bestuurder moest in een handunit blazen, waarna de sensor de alcoholmoleculen in de adem mat. Als de gemeten waarde boven de ingestelde limiet lag, stuurde de unit een signaal naar het startrelais van de auto, waardoor de stroomkring naar de startmotor onderbroken bleef.

Deze vroege systemen waren verre van perfect. Ze waren gevoelig voor temperatuurschommelingen en konden soms worden misleid door andere gassen of zelfs de geur van een nieuwe auto. Bovendien kon je het systeem destijds nog relatief eenvoudig omzeilen met een fietspomp of door een nuchtere passagier te laten blazen.

Intrede en einde van alcoholslot in Nederland

Nederland loopt vaak voorop met verkeersveiligheid, maar de introductie van het alcoholslot verliep allesbehalve soepel. Pas in 2011 werd het Alcoholslotprogramma (ASP) officieel ingevoerd door het CBR. Wie vanaf dan werd gepakt met een promillage boven de 1,3 (of 1,0 voor beginnende bestuurders) kreeg het slot opgelegd voor een periode van ten minste twee jaar. De kosten - vaak oplopend tot meer dan 4.000 euro - waren volledig voor de overtreder. Wie dat niet kon betalen, raakte automatisch zijn rijbewijs voor vijf jaar kwijt.

In 2015 laaide er echter een juridische strijd op over het alcoholslot. De Hoge Raad vindt dat het opleggen van een alcoholslot zorgt voor een dubbele bestraffing. Dat mag niet in onze rechtsstaat, waardoor het OM moest kiezen: of een geldboete/rijontzegging, of een alcoholslot. Daarom werd het alcoholslot afgeschaft. In plaats daarvan kwam de EMA-cursus als extra strafmiddel.

Sinds 7 juli 2024 is het voor alle nieuw geregistreerde auto's in de Europese Unie verplicht om een voorbereiding te hebben voor een alcoholslot. Dit gebeurt met een stekker in de kabelboom van de auto die het achteraf inbouwen van een slot een stuk eenvoudiger en goedkoper maakt. Ook blijkt dat Nederlanders het slot weer terug willen. Een onderzoek van Fonds Slachtofferhulp toonde aan dat 84 procent van de Nederlanders het slot met open arme verwelkomt voor verkeersdeelnemers die eens in de fout zijn gegaan.

Heden

Het alcoholslot in Nederland kan terugkomen!

Nu is het zo dat het alcoholslot in Nederland nog altijd afgeschaft is, maar daar kan verandering in komen. In het coalitieakkoord van kabinet Jetten I willen de nieuwe beleidmakers een ''zero-tolerancebeleid voor alcohol- en drugsgebruik in het verkeer''. Een van de maatregelen het herinvoeren van het alcoholslot. Daarom is het slot nu weer relevant.

Hoe werkt het huidige alcoholslot?

Een modern alcoholslot maakt gebruik van elektrochemische brandstofcel-sensoren. Deze sensoren reageren op een spulletje genaamd ethanolmoleculen. Daardoor worden geurtjes als parfum, mondwater of ruitensproeiervloeistof gefilterd. Daarnaast zit er een specifiek blaaspatroon op zodat je geen ballon of pomp kunt gebruiken.

Om te voorkomen dat je een nuchtere vriend laat blazen waarna jijzelf stomdronken achter het stuur kruipt, vraagt het systeem tijdens het rijden op willekeurige momenten om een 'hertest'. Doe je die niet, dan gaat de claxon af of gaan de alarmlichten knipperen. De motor wordt om veiligheidsredenen nooit direct tijdens het rijden uitgeschakeld

Hoe doen andere landen het?

Het bijzondere aan dit alles: buiten Nederland wordt heel anders naar het alcoholslot in auto’s gekeken. In België is de rechter zelfs verplicht in het opleggen van een alcoholslot bij recidive of bij een promillage van 1,8 promille of hoger. De dronken bestuurder moet ook hier zelf lappen voor het systeem wat zo’n 3.500 euro per jaar kost.

Ook in Zweden en Frankrijk is het systeem ingeburgerd. Veel schoolbussen en vrachtwagens zijn standaard uitgerust met een alcoholslot. De chauffeur móét nuchter zijn voordat de rit begint, ongeacht zijn verleden. Geen slecht idee lijkt me. Overigens is het sinds mei 2020 niet meer verplicht om alcoholtesters in je auto te hebben wanneer je in Frankrijk rondrijdt.

Toekomst

In Amerika werkt de Driver Alcohol Detection System for Safety (DADSS) aan een nieuwe techniek. Ze ontwikkelen sensoren in de startknop of het stuur die via infraroodlicht het alcoholgehalte in je bloed meten door de huid heen, of sensoren die passief de lucht in de cabine scannen.

Bij deze procedure worden onzichtbare lichtpulsen door de vingertop in het huidweefsel gestuurd, die verschillend worden weerkaatst afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. AI-software berekent vervolgens aan de hand van dit patroon het alcoholgehalte in het bloed. Het resultaat moet al binnen een paar seconden binnen zijn.

Een andere methode komt van General Motors af. Die kijkt nog voor je instapt of je wel bekwaam genoeg bent om achter het stuur te kruipen. Camera’s en sensoren aan de buitenkant van de auto bepalen of een persoon die de auto nadert wankelt of in een rechte lijn loopt, hoe snel ze lopen en de lengte van hun passen.

Als de score de drempelwaarde overschrijdt, heeft het systeem verschillende mogelijke acties, van visuele en geluidswaarschuwingen tot het activeren van secundaire detectiesystemen zoals een alcoholtester, of het volledig blokkeren van de toegang tot de auto. Dit klinkt wel heel erg als toekomstmuziek, maar je weet het maar nooit. Je weet nu in ieder geval wel weer waar het slot vandaan komt, hoe de situatie nu is en hoe die over een paar jaar kan zijn.

