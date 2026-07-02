Verbrandingsmotor houdt Volvo voorlopig overeind

Wie de marketingcampagnes van Volvo de afgelopen jaren heeft gevolgd, zou bijna zweren dat de Zweden hun brandstofmotoren al lang en breed bij het grof vuil hebben gezet. Volvo profileerde zich als hét EV-merk van de toekomst. Daar kwam het merk op terug, maar ooit volledig elektrisch worden is nog wel het doel. Gezien de verkoopcijfers van dit moment gaat de vlieger voorlopig niet op.

Volvo deelt de wereldwijde verkoopaantallen van Q2 2026. Wat blijkt? Volvo leun tnog altijd op de ouderwetse verbrandingsmotor. Maar liefst 74 procent van alle wereldwijd verkochte Volvo’s in het afgelopen kwartaal had nog 'gewoon' een benzine- of dieselmotor aan boord (inclusief mild-hybrides en plug-in hybrides). Slechts 26 procent was een pure EV.

Problemen op de ‘thuis’markt

In totaal leverde Volvo in Q2 van 2026 wereldwijd 171.501 auto's af. Hoe de vlag erbij hangt, verschilt enorm per werelddeel. Volvo deelt de markt op in drie grote blokken: Europa & Rest van de wereld, Noord- en Zuid-Amerika en het halve thuisland China.

Europa is en blijft de absolute reddingsboei voor Volvo. Het merk verkocht in ons continent ruim 104.000 auto’s. In Europa is 62% van de verkoop een 'electrified' model (BEV + PHEV), waarvan het merendeel (38.115 stuks) volledig elektrisch is. Maar ook hier rijden er in Q2 nog altijd ruim 66.000 Volvo's met een uitlaat de showroom uit.

In de Verenigde Staten en omstreken is de EV-honger na het schrappen van diverse overheidssubsidies flink bekoeld. De verkoop van volledig elektrische Volvo's stortte hier in Q2 met maar liefst 38 procent in. Waar de Amerikanen dan wel warm voor liepen? De traditionele benzine- en mild-hybride modellen. Die verkoop steeg met 20 procent naar 28.866 stuks.

In China kreeg Volvo een gigantische dreun van 35 procent minder totale verkopen. Opvallend is dat Volvo hier successen boekt met de PHEV’s (8.995 stuks). Bij de EV’s gaat het zelfs in EV-land China mis. Pure EV's staan met 914 stuks nog altijd op een flinke achterstand.

Europa trekt de kar en benzine betaalt de rekeningen

Volvo is absoluut op de goede weg als het gaat om de transitie; de verkoop van volledig elektrische auto's steeg wereldwijd met 14 procent en noteert al negen maanden op rij groei. Laat daar dus geen misverstand over bestaan.

De andere kant is: Volvo is nog lang niet zo ver om EV-only te zijn. Zonder de winstmarges op de benzinegestookte XC60's, XC90's en hybrides zou Volvo de miljardeninvesteringen in hun nieuwe elektrische platforms niet kunnen bekostigen. De verbrandingsmotor is voorlopig dus niet de vijand, maar de suikeroom die het elektrische feestje financiert.

Verkoopcijfers

Regio / Modeltype Verkopen Europa en Rest van de wereld 104.259 Geëlektrificeerde modellen 64.989 - Volledig elektrisch 38.115 - Plug-in hybride 26.874 Mild hybrids / ICE (Verbrandingsmotoren) 39.270



China 24.882 Geëlektrificeerde modellen 9.909 - Volledig elektrisch 914 - Plug-in hybride 8.995 Mild hybrids / ICE (Verbrandingsmotoren) 14.973



Amerika (Noord- & Zuid-Amerika) 42.360 Geëlektrificeerde modellen 13.494 - Volledig elektrisch 4.125 - Plug-in hybride 9.369 Mild hybrids / ICE (Verbrandingsmotoren) 28.866



TOTAAL 171.501 Geëlektrificeerde modellen 88.392 - Volledig elektrisch 43.154 - Plug-in hybride 45.238 Mild hybrids / ICE (Verbrandingsmotoren) 83.109

Hoofdfoto: Mijn Auto: Volvo V60 T8 Heico

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