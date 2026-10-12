Je weet het nog niet, maar een Chinese AVATR wordt jouw volgende EV

Naast al het Franse en Italiaanse merkgeweld tijdens de Autosalon van Parijs, wordt de bezoeker nog veel meer gebombardeerd met wat China te bieden heeft. Een nieuw merk dat de beurs aangrijpt om de Europese expansieplannen aan te kondigen is Avatr. En nee, wij weten ook niet zeker of je dat nu als 'avatr' of 'avatar' moet spreken.

Jep, we hebben er weer een Chinees merk bij op de Europese markt. Natuurlijk gaat het ook hier niet een om heel nieuwe speler, maar wederom een submerk van een overkoepelende gigant. Dit keer Changan, ondermeer bekend van Changan, Deepal (stiekem wat Mazda's) en nu dus ook Avatr.

Globaal merk

Volgens Avatr is het merk nooit echt enkel Chinees geweest. Bij de oprichting was het idee namelijk al om er een globaal merk van te maken. Bij dat idee wordt nu daad gevoegd, want de Europese expansie begint in 2027 met Spanje en Noorwegen. We hoeven je ongetwijfeld niet uit te leggen waarom die twee landen gekozen worden. De rest van Europa zal nog even moeten wachten tot er proefritjes gemaakt kunnen worden in de 06T en 07L, die overigens ook zeker geen uiterst Chinese, maar erg globale benamingen dragen.

De Europese markt zal overigens niet vanuit een van beide landen aangestuurd worden, maar van het Duitse München. Daarmee probeert Changan het globale karakter van het merk nog extra te onderstrepen, want op dat kantoor zijn technici uit meer dan 30 landen werkzaam en worden de auto's ook ontworpen.

























Emotive Luxury

En wat tekenen die mensen dan? Vooral enorme luxe elektrische auto's, want het merk staat voor 'Emotive Luxury'. De bijna vijf meter lange 06T stationwagen valt daar prima onder met zijn driemotorige aandrijflijn die goed is voor net geen 1.000 pk. Vanzelfsprekend heeft de auto alle luxe die je maar zou wensen, waaronder ook de inmiddels ietwat controversiele 'zero-gravity' zetels. De 07L doet eigenlijk hetzelfde kunstje als de 06T, maar staat iets hoger op de vering. Daardoor is dit geen stationwagen, maar een SUV.

Beide modellen zullen de invasie leiden, maar Avatr heeft al aangegeven dat er nog meer versterking klaargestoomd wordt. Daarbij belooft het kersverse merk niet in de alom bekende fouten van de voorgangers te trappen. Er wordt direct bij de start al een gedegen supportnetwerk opgebouwd. Daarbij zou een tekort aan onderdelen nooit mogen voorkomen en zou assistentie met problemen en reparaties met de nodige snelheid opgepakt moeten worden.

Europa is nog maar het begin van de expansieplannen. Avatr is van plan om in extreem rap tempo de wereld over te nemen. Voor 2030 moet het merk in 110 landen beschikbaar zijn en moet ruwweg de helft van alle auto's buiten de Chinese grenzen verkocht worden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover