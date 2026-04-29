Gaat Stellantis samenwerken met dit ietwat controversiële Chinese merk?

Chinese merken die een uitweg zoeken uit de ongelooflijk lastige eigen automarkt en Europeanen die kampen met teveel productieruimte in eigen fabrieken komen steeds meer samen. In dit geval lijkt het erop dat het Chinese Hongqi de weg heeft gevonden naar Stellantis die toevallig nog wel een productiegaatje in Spanje heeft.

Productie in Zaragoza

Volgens Reuters, dat met vijf anonieme bronnen heeft gesproken, zouden Hongqi, Stellantis en Leap Motor met elkaar om tafel gezeten hebben om te bespreken hoe ze het oudste Chinese automerk in Europa kunnen helpen om voet aan de grond te krijgen. Daarvoor zou onder meer gekeken zijn naar een Stellantis-fabriek in het Spaanse Zaragoza.

Die productiefaciliteit draait op dit moment bij lange na niet op volle toeren, dus zou het de autogigant best goed uit kunnen komen om wat Chinese auto's te produceren. Tegelijk zou het Hongqi, dat dit jaar welgeteld 0 auto's in Nederland heeft verkocht, helpen om de importheffingen te omzeilen en daarmee een betere concurrentiepositie te verkrijgen in de EU.

Dan vraag je je waarschijnlijk af waarom Leap Motor aan dezelfde tafel zat, die heeft immers al productie via Stellantis in Europa. Het is in dit geval de tussenpartij die de twee bij elkaar heeft gebracht. FAW, het moederbedrijf van Hongqi, heeft een groot aandeel in Leap Motor, net als Stellantis. De connectie was dus snel gemaakt.

Of er ook een samenwerking tussen Stellantis en Hongqi komt, is nog allerminst duidelijk. De twee zouden alleen nog beginnende gesprekken gevoerd hebben en er zou nog geen sprake zijn van enige plannen.

Rode vlag

Daarnaast is het voor Stellantis op het eerste gezicht natuurlijk een handige samenwerking om de de productiviteit in de fabriek in Zaragoza wat op te krikken en daarmee de kosten wat te drukken, maar aan de andere kant is het samenwerken met Hongqi mogelijk ook iets van een rode vlag. Het Chinese automerk is namelijk ooit de favoriet geweest van de Chinese dictator Mao Zedong, die in zijn periode als leider van China verantwoordelijk is geweest voor een geschat dodental van meer dan 50 miljoen mensen.

Hoewel het moderne Hongqi niet direct de connectie met Mao draagt, is het de vraag Stellantis de historie van het merk links laat liggen bij de overweging voor een samenwerking.

Met of zonder Europese productie, heeft Hongqi relatief grote ambities voor Europa. Het heeft aangekondigd om voor 2028 met 15 modellen actief te zijn op ons continent. Op dit moment is het er slechts drie: de volledig elektrische E-HS9 die hier al sinds 2022 verkrijgbaar is en de E-H7 en E-HS7 die sinds kort op de verkooplijsten staan.