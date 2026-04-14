De Porsche 911 GT3 S/C is officieel: open en atmosferisch!

We dachten dat Porsche alle mogelijke combinaties wel zo’n beetje afgedekt had met de 911, maar één variant ontbrak nog: een open versie van de GT3. Daar komt nu verandering in, want de Porsche 911 GT3 S/C is hier.

Afgelopen zaterdag was de auto al gelekt, maar nu is ‘ie helemaal officieel. We moeten er trouwens meteen bij zeggen dat het idee van een GT3 Cabrio niet helemaal nieuw is. De 991 Speedster was namelijk al gebaseerd op de GT3. We zeiden zaterdag al dat dit de spirituele opvolger is van de 991 Speedster en inderdaad: Porsche refereert meerdere keren aan die auto in het persbericht.

Cabrioversie van de 911 S/T

Overigens heeft Porsche niet de GT3 als uitgangspunt genomen, maar de 911 S/T uit 2023. Dat kun je ook zien aan de vinnen achter de voorwielen en het subtiele spoilerlipje achterop. Dit zijn uiterlijke kenmerken die uniek waren voor de S/T.













Verder was het verschil tussen de GT3 en de S/T niet enorm groot. Bij deze auto is het verschil nog kleiner. De S/T had namelijk 525 pk, net als de GT3 RS. Deze GT3 S/C heeft ‘gewoon’ 510 pk, net als de reguliere GT3. Maakt verder niet uit, want die 15 pk ga je niet missen. Het gaat er vooral om dat je met open dak kunt genieten van de atmosferische 4,0 liter boxermotor. Porsche richt zich met deze auto ook echt op de puristen, want je kunt ‘m uitsluitend met handbak krijgen.

Lichtgewicht

Het is een cabrio, dus de GT3 S/C is natuurlijk zwaarder dan een GT3. In tegenstelling tot de Speedster is het dak ook gewoon elektrisch. Toch valt het extra gewicht mee: met 1.497 kg is de S/C maar 43 kg zwaarder dan de GT3. Ter vergelijking: bij de Carrera S is de cabrio 85 kg zwaarder.

Het relatief lage gewicht is te danken aan het feit dat de S/T de basis vormde. Die had namelijk een carbon voorklep, spatborden en portieren. Deze GT3 S/C heeft dat dus ook. Verder heeft de auto standaard keramische remmen (scheelt ook weer kilo’s) en magnesium velgen.

Lichtgewicht kuipstoelen zijn dan weer niet standaard, die moet je bijbestellen. Standaard krijg je de Sportstoelen Plus, die wat comfortabeler zijn. De S/C is verder aangekleed met zwart leer en speciale geborduurde logo’s.

Street Style

Wil je de GT3 S/C nog wat specialer maken? Dan moet je het ‘Street Style’-pakket aanvinken. Dan krijg je rode striping en rode velgen. Deze kleurstelling doet denken aan de 997 GT3 RS. Het interieur is een eye-catcher, met rood leer en ruitjesbekleding.

Je denkt misschien dat de 911 GT3 S/C een gelimiteerd model is, want de Speedster en de S/T waren dat ook. De S/C wordt echter in onbeperkte oplage gebouwd. Wat ‘ie moet kosten? Dat is nog niet bekend op het moment van schrijven.