Het zijn bijzondere en vooral spannende tijden bij het Duitse Volkswagen. Waar het ene merk steeds meer ruimte krijgt, lijkt het wel alsof het andere merk steeds meer richting de uitgang wordt geduwd. Ik heb het natuurlijk over Seat en Cupra. De twee Spaanse merken zitten allebei in dezelfde VW-familie, maar lijken toch steeds verder uit elkaar te groeien.

Cupra is het lievelingetje

Als het aan VW ligt is de keuze al gemaakt: Cupra moet het toekomstgezicht worden van de Spaanse familietak. De cijfers onderbouwen die keuze maar al te goed. In de eerste negen maanden van 2026 zijn er in Europa maar liefst 223.914 Cupra's op kenteken gezet. Dat was bij Seat een stuk minder, namelijk 155.777. De Formentor is met 60.882 registraties de absolute topper van Cupra.

Ook CEO Markus Haupt laat weten dat Cupra gewoon de groeimotor van het bedrijf is. En die groeimotor mag van hem op termijn volledig elektrisch worden. Dat is in ieder geval het uiteindelijke doel. Dat is in ieder geval het uiteindelijke doel van het merk. Wanneer dat dan precies zou zijn, vertelt de CEO niet. De klant bepaalt immers het tempo. Voorlopig kan Cupra wat betreft aandrijflijnen dus nog verschillende kanten op.

Dat is best logisch, aangezien er vorige week nog een Cupra op de Nürburgring werd gespot die potentieel de bekende vijfcilinder van Audi onder de kap zou hebben. Daarnaast wordt de concurrentie van China steeds harder en Europese autobouwers kunnen zich niet veroorloven om dingen te doen zonder na te denken.

Seat heeft nog hoop

Goed, dat het met Cupra allemaal wel goed komt is duidelijk, maar hoe zit het dan met Seat? Volkswagen heeft al langer vraagtekens bij het bestaansrecht van Seat op de lange termijn. CEO Haupt liet ook al vallen dat het zomaar kan zijn dat Seat helemaal verdwijnt, maar echt een keihard besluit is er nog niet. Volgens Haupt blijft Seat gewoon onderdeel van de Volkswagen Group zolang het merk financieel interessant is.

Voorlopig gaat Seat lekker door met betaalbare auto's met plofmotoren bouwen. De Ibiza en Arona krijgen in 2027 zelfs een mild-hybride uitvoering. Dat is geen revolutionaire stap, maar het houdt de modellen wel gewoon bij de tijd.

En daarnaast heeft Seat nog een klein beetje hoop, want de mogelijke versoepeling van de Europese emissieregels en het terugkomen op het plan om de verkoop van nieuwe auto's met een brandstofmotor uit te faseren geeft Seat wat extra ademruimte. Dat is best wenselijk voor een merk dat voornamelijk betaalbare benzineauto's verkoopt.

Cupra kijkt verder

Ondertussen is Cupra lekker buiten Europa aan het speuren naar eventuele nieuwe mogelijkheden. Zo zouden er bijvoorbeeld kansen liggen in het Midden-Oosten. Een Amerikaanse tour is van de planning geschrapt. De politieke onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat die plannen lekker even in de ijskast plaats mogen nemen.

En zo hebben twee Spaanse merken een mega contrast. Cupra heeft de wind in de rug en mag zich klaarmaken voor een elektrische toekomst en Seat moet vooral hopen dat zij nog even mee kunnen met hun traditionele modellen.

Via: Autonews.com