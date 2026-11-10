Het doek is nu definitief gevallen voor de Audi A8

We wisten al een tijdje dat het einde in zicht was voor de Audi A8. In Nederland is Audi’s vlaggenschip al sinds februari niet meer te krijgen. En nu is het definitief einde verhaal voor de Audi A8.

Medio oktober is namelijk de laatste Audi A8 van de band gerold in Neckersulm. Daar is de A8 sinds 1994 onafgebroken in productie geweest, gedurende vier generaties. En als we de directe voorganger meetellen, de Audi V8, kunnen we teruggaan tot 1988.

Afgang

Als een model niet meer genoeg verkoopt moet je de stekker eruit trekken, maar toch voelt het als een beetje als een afgang als je vlaggenschip geschrapt wordt. Het is ten slotte ook een halo car voor je merk. En de Mercedes S-Klasse en BMW 7 Serie bestaan nog wel gewoon.

Dat er geen opvolger voor de Audi A8 klaarstaat, is duidelijk. We hebben nog geen enkel teken van leven gekregen over een nieuwe A8. Geen spyshots, geen teasers, niks. Het is niet uitgesloten dat er op enig moment een opvolger komt, maar dat zal in ieder geval niet op korte termijn zijn.

Opvolger?

Naar verluidt waren er wel plannen voor een elektrische opvolger, op basis van het K1-platform van Porsche. Op dat platform wilde Porsche een grote elektrische SUV bouwen boven de Cayenne en Audi zou daar ook dankbaar gebruik van kunnen maken. Porsche heeft echter de plannen omgegooid en daarom kan Audi de elektrische A8 ook wel vergeten.

Eerder dit jaar liet een woordvoerder van Audi wel tegenover Motor1 los dat er een Audi A8-opvolger voor het einde van het decennium gepland zou staan. Of dat nog steeds het geval is en hoe we dat voor ons moeten zien is volstrekt onduidelijk. Volkswagen heeft recent laten weten dat ze een hoop modellen schrappen, dus het zou ook heel goed kunnen dat de plannen inmiddels weer anders zijn.

Áls er ooit nog een nieuwe Audi A8 komt zal die waarschijnlijk elektrisch worden en gaat het nog heel lang duren. De Audi A8 zoals we die kennen lijkt dus definitief verleden tijd.

Via: Auto, Motor und Sport

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