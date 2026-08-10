Stellantis vindt manier om turbolag te elimineren uit, en het is te simpel

Een probleem waar zoveel oplossingen voor bedacht zijn, maar geen enkel zo simpel als deze. Je vraagt je af waarom het nu pas bedacht is en waarom het in slechts zeven weken realiteit geworden is.

Je trapt het gaspedaal in, verwacht dat er iets moet gebeuren, maar meer dan wat gereutel uit het vooronder en een trage reactie van de rest van de aandrijflijn krijg je niet. En dat terwijl je meerdere honderden pk's uit het motorblok moet krijgen. Helaas moet daarvoor wel eerst de turbo op snelheid zijn en dat kost even tijd. Of eigenlijk: dat kostte voorheen even tijd, want de dames en heren van SRT, onderdeel van Stellantis, heeft eindelijk een belachelijk simpele oplossing voor het probleem gevonden.

Oplossing voor een niet bestaand probleem?

Bovenstaand fenomeen noemen we als professionals 'turbo-lag'. Het is al sinds jaar en dag een irritant probleem dat al op veel manieren opgelost is. Zo kennen we de twinscroll-turbo's, maar ook de turbo's die met een elektromotortje op snelheid worden gebracht. SRT vond beide te ingewikkeld, of te duur. De oplossing waar het zelf na zeven weken hard nadenken mee kwam: eBoost Air.

Dit systeem vraagt amper uitleg, zo simpel is het. Men neme een luchtslang en sluit deze aan tussen de luchtinlaat van de motor en de turbo. Plaats er een ventieltje tussen dat enkel open gaat als de motor lucht aanzuigt en nog laag in de toeren zit en klaar is kees. Het ventieltje tapt een deel van de aangezogen lucht af, stuurt het naar de turbo die daardoor al snelheid kan gaan maken voordat hij dit doet op basis van uitlaatgassen, en sluit het ventieltje als de turbo op de gewenste snelheid draait. Volgens SRT kan hiermee binnen 0,65 seconde tot 0,7 bar aan druk opgewekt worden waar dat voorheen niets was.

Simpel, maar..

Nu zou je natuurlijk denken dat deze prachtige vinding direct naar alle turbomotoren van Stellantis wordt uitgerold. Maar daarin pakt het bedrijf met de typische Franse slag door. SRT geeft aan dat het eerst nog in de praktijk gaat testen of het systeem inderdaad de moeite waard is. Het is ook nog maar de vraag of het systeem duurzaam genoeg is om even lang mee te gaan als het motorblok waar het op geschroefd wordt. Daar gaan we voor de rest maar niet op in...

SRT wil daarnaast ook nog aan klanten vragen of ze bereid zijn om iets meer te betalen voor een motor met eBoost Air. Hoeveel dat gaat zijn? Dat zegt men niet. Gelukkig denkt een analist wel te weten wat het gaat kosten. Als we zijn schatting volgen, vinden wij het nogal opmerkelijk hoe duur een ventieltje, een slangetje en wat elektronica kunnen kosten. De analist geeft namelijk aan dat de kosten al snel tot 10.000 dollar (8.650 euro) kunnen oplopen. Al stelt hij wel dat dit dan zou gaan om een los pakket waarin ook extra grote turbo's zitten.

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