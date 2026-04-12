Het echte speedster-gevoel in de Ferrari SP1 Monza

Ze zijn zelden te zien, want de meeste exemplaren slijten hun leven als garage queen. Maar op Retro Classics schitterde een Ferrari Monza SP1, een zeldzame speedster met dikke 6,5 liter V12.

De Ferrari SP1/SP2 Monza markeerde in 2019 de start van het Icona-programma, dat gelimiteerde oplages omvat van Ferrari’s met styling die is geïnspireerd op klassieke modellen. De Monza SP1 was bedoeld als éénzitter met een afdekplaat over de rechterzijde, in de SP2 kan er ook een passagier mee. Van de twee uitvoeringen samen zijn er 499 gebouwd, waarvan 166 SP1’s.

De SP1 die Selected Car Investment aanbiedt in Essen is uitgevoerd in Rosso Chiaro met Cuio Toscano bekleding. De vorige eigenaar die de auto nieuw bestelde koos dat om hem te laten matchen met zijn klassieke Ferrari 750 Monza uit 1955. Dat model is een van de inspiratiebronnen voor het ontwerp van de SP1/SP2 Monza, naast onder andere de Ferrari 250 Testarossa uit 1957. Voor afgerond 2,9 miljoen euro mag de rode Ferrari SP1 Monza mee.

Start van Ferrari's Icona-programma















Het chassis van de Monza komt grotendeels overeen met dat van de Ferrari 812 en ook het motorblok is in de basis hetzelfde, maar mag in het Icona-model ietsje meer pk’s leveren, namelijk 810 tegen “slechts” 800 voor de 812 Superfast. Het geheel eigen bodywork van de Monza is vervaardigd uit carbon en daardoor sterk genoeg voor een zogeheten “clamshell” motorkap, dat wil zeggen dat de kap en voorspatborden één geheel vormen dat naar voren open kantelt.

Het echte speedster-gevoel krijgt de bestuurder door het ontbreken van een voorruit. Toch zit de rijder niet vol in de wind, en hapt hij geen vliegen. Want Ferrari heeft een ingenieuze oplossing bedacht die ze het “virtual wind shield” noemen. Een klein aeroscreen vóór de dashboardinstrumenten geleidt de rijwind onder het screen en laat die vlak voor de instrumenten en het stuurwiel – dus vlak voor het hoofd van rijder - verticaal opstijgen. Zodat de luchtstroom over het hoofd heen gaat en niet recht in het gezicht van de bestuurder waait. Slim, maar toch is een integraalhelm aan te raden bij een topsnelheid van meer dan 300 km/u en een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 2,9 seconden.

Verantwoorde kleuren

De iconische en historische styling van de SP1 leidt ertoe dat veel eigenaren voor hun exemplaar ook historisch verantwoorde kleuren of kleurenschema’s kiezen. Naast het felle rood van de genoemde auto zijn er ook exemplaren in bijvoorbeeld donkerrood en donkerblauw geleverd. Maar er zijn ook combinaties daarvan en andere samenstellingen, zoals rood met geel, of lichtblauw. Meer nog dan andere Ferrari-modellen zorgt een samenkomst van SP1 en SP2’s dan ook voor een kleurrijke parade, zoals tijdens de Ferrari Cavalcade in 2022 , waarin dit Icona-model extra in het zonnetje werd gezet.

De SP1 Monza is geen Ferrari om extreem hard mee te gaan. Dit zorgt ervoor dat de auto’s eigenlijk alleen voor toerritten uit hun garages tevoorschijn komen. Daarom is het bijzonder dat er een te zien is op de beursvloer van Retro Classics in Essen.

Dit was een bijdrage van Maarten van der Pas en Robert van den Oever