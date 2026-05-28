Relaxen in je auto? Binnenkort is ook dat verboden, want het is gevaarlijk

Veel elektrische auto's krijgen steeds meer luxe in de vorm van belachelijk comfortabele stoelen, soms zelfs met bioscoopfunctie. Logisch ook, want even een dutje doen in een achterover geklapte, comfortabele zetel tijdens het laden is soms geen straf. Maar daar lijkt een einde aan te komen.

Zwevend rijden

De zogenoemde 'Zero Gravity'-stoelen zouden namelijk veel te gevaarlijk zijn. De zetels die vaak helemaal achterover kunnen klappen, waarbij in sommige gevallen zelfs voetsteunen uitklappen, om er zo voor te zorgen dat de zitter voelt alsof hij zweeft, hebben namelijk één groot probleem: de gordel.

Als je als passagier tijdens het autorijden besluit om even te zweven, dan heeft die zwarte band die je normaliter op z'n plek houdt bij een crash, ineens bar weinig zin meer. Bij een aanrijding glip je er namelijk zo onderdoor en wordt plots onderdeel van de kreukelzone. Toch wint dit soort relaxfauteuil aan populariteit, vooral in China, waar mensen hun auto soms ook als relaxkamer gebruiken, aangezien ze in hun eigen woning de ruimte er niet voor hebben.

Relaxen doe je niet tijdens het rijden

Maar juist in dat land zien de beleidsmakers de liggende positie van passagiers als zo'n groot probleem dat er ingegrepen dient te worden. Zeker als ook de bestuurder de optie krijgt om even een dutje te gaan doen in een auto met een (semi)zelfrijdende functie. In een nieuwe voorgestelde wetgeving, waarop het publiek tot 25 juli mag reageren, staat dan ook dat dit soort stoelen aangepakt dient te worden omwille van de veiligheid van inzittenden.

Of de wetgeving er gaat komen, is dus nog niet helemaal duidelijk. Op deze manier heeft China eerder besloten om de elektronisch inklappende deurhendels te verbieden. Aanleiding hiervan was enkele dodelijke ongelukken waarbij hulpdiensten de auto niet in konden komen, omdat de deurhendels onbereikbaar bleven. De inzittenden konden ook de deuren niet openen, omdat deze enkel via elektronische ontgrendeling werkten.

Onderscheidend vermogen wordt aangepakt

Het is opmerkelijk dat juist in China steeds harder wordt opgetreden tegen de extraatjes die de autoverkopers massaal in auto's bouwen om hun producten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Iets waarmee ze zich juist buiten de eigen grenzen proberen te onderscheiden. Veel Chinese auto's worden in bijvoorbeeld in Europa standaard geleverd met veel luxe extra's waar je bij Europese automakers de halve optielijst moet aanvinken.

