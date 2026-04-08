Het einde van de Amerikaanse pick-up in Europa is nabij

Het lijkt er heel erg op dat de EU op relatief korte termijn de import van de gigantische Amerikaanse pick-ups aan banden gaat leggen. Iets wat de Amerikaanse autobouwers, zoals Ford, GM en Chevrolet, niet bepaald leuk nieuws vinden. Ze beschuldigen daarom nu de EU ervan dat het actief de import van de giganten blokkeert, terwijl deze eigenlijk op een niet helemaal daarvoor bedoelde manier geïmporteerd worden.

Als onderdeel van onderhandelingen over importheffingen op auto’s tussen de EU en de VS, bedacht de EU dat het wel eens een goed moment kon zijn om ook eens opnieuw te kijken naar de IVA. Deze Individual Vehicle Approval-regel maakt het mogelijk voor enorme Amerikaanse pick-ups om op de Europese wegen toegelaten te worden. De IVA is ooit in het leven geroepen om specialistische en unieke auto’s zonder al teveel rompslomp van lokale typegoedkeuringen en dergelijke, op kenteken te kunnen zetten. Met andere woorden: als de auto in het land van herkomst goedkeuring heeft gekregen, dan is de kans heel groot dat deze het ook in Europa krijgt.

Misbruik moet aangepakt worden

Onder die regel worden er jaarlijks duizenden pick-ups als de Ford F-150, Dodge Ram en Chevrolet Silverado naar ons continent verscheept, terwijl ze eigenlijk niet helemaal voldoen aan lokale uitstoot- en veiligheidsregels. En dat laatste, daar valt de EU nu over. De IVA is ooit bedoeld voor een laag volume aan voertuigen. Het feit dat handelaren daar nu eigenlijk misbruik van maken, moet worden aangepakt, dunkt de Unie.

Volgens de Amerikaanse autofabrikanten is het precies andersom. Ze zijn bang dat de EU de veiligheidsregels gaat aanpassen zodat de pick-ups er niet meer aan voldoen en ze dus niet langer verkocht mogen worden. Het zou dan ook precies tegen de onderhandelingen over importheffingen en het verbeteren van de handel tussen de VS en de EU in gaan, zeggen de merken tegenover de FT.

Kinderen verdwijnen uit het zicht

Eerder lobbyde de milieuclub Transport & Environment ook al tegen de import van dit soort hoge voertuigen. Het stuurde hierbij voornamelijk op de hoogte van de motorkap die aan banden gelegd zou moeten worden. De club beargumenteerde dat er meer ongelukken veroorzaakt worden door bestuurders van pick-ups, omdat ze simpelweg minder overzicht hebben. Of zoals T&E zelf aangeeft: “Als een bestuurder van gemiddelde Europese lengte achter het stuur van een RAM TRX pick-up truck zit, kan hij kinderen van gemiddelde lengte tot en met negen jaar oud niet zien die voor hem staan.”

Het heeft er dus alle schijn van dat de EU inderdaad de verkoop van Amerikaanse pick-ups in Europa aanzienlijk lastiger gaat maken. Is dat heel erg? Dat laten we aan jou.