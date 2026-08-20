Het elektrische alternatief voor een Maybach GLS komt uit Korea!

We kennen Genesis als het merk dat de ene na de andere gave concept car bouwt, maar daarvan is nog maar heel weinig in productie gegaan. Daar komt echter verandering in: de Neolun Concept uit 2024 gaat nu in productie als de GV90, inclusief suicide doors!

De gloednieuwe Genesis GV90 is een gigantische SUV van 5,28 meter lang. Daarmee is deze auto groter dan een BMW X7 of een Mercedes GLS. Het grote verschil met een X7 of een GLS: deze Genesis is volledig elektrisch.

Zaken als suicide doors en draaibare voorstoelen zijn typische fratsen die op iedere concept car zitten, maar nooit op de productieversie. Zo niet bij de Genesis GV90: de auto heeft gewoon wél suicide doors en draaibare voorstoelen. Daarvoor moet je wel de Genesis GV90 Neolun kiezen.

Verschillende deurconstructies













De auto komt namelijk in twee uitvoeringen, met verschillende deurconstructies. De standaard GV90 heeft conventionele deuren, de Neolun heeft suicide doors. Dat hebben we nog niet eerder gezien op één model. Daarnaast heeft de Neolun voorstoelen die 180 graden kunnen draaien. En dan kun je ook nog kiezen voor de Executive Suite, waarbij je een vierzitsconfiguratie krijgt met een houten vloer inclusief vloerverwarming.

Als je de GV90 vergelijkt met een Mercedes GLS, kun je de GV90 Neolun vergelijken met een Maybach GLS. Genesis gaat ook echt voor de Maybach-look, met een chromen aluminium raamstijlen, een two-tone kleurstelling en putdekselachtige velgen.

Flatscreen op het dashboard

Wat in het interieur meteen opvalt: DAT SCHERM! Genesis heeft gewoon een gigantisch flatscreen op het dashboard geplaatst. Tijdens het rijden is deze 23,6 inch groot, maar als je parkeert, kun je het scherm nog groter maken. Met een druk op de knop komt het scherm 90 millimeter omhoog en is het 24,6 inch groot. Dat is misschien een beetje teveel van het goede, maar het interieur is verder een lust voor het oog.

Gigantische accu

Goed, überluxe SUV’s hebben we eerder gezien, maar wat de Genesis GV90 uniek maakt, is het feit dat deze auto elektrisch is. De GV90 is voorzien van een gigantische 123,5 kWh accu. Toch valt de range een beetje tegen: volgens de schattingen komt deze uit op zo’n 500 kilometer. Maar ja, je kunt natuurlijk niet verwachten dat zo’n enorm slagschip efficiënt is.

De Genesis GV90 heeft twee elektromotoren die goed zijn voor 666 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee moet dit apparaat toch nog een beetje vlot van z’n plek komen. De auto heeft verder een geavanceerd onderstel, met luchtvering en meesturende achterwielen.

Of de auto ook naar Europa komt? Genesis is sinds kort actief in Europa, dus het is niet uitgesloten. Maar deze auto lijkt toch meer bedoeld voor de VS.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws