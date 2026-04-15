Het elektrische busje van Mercedes wordt een duur ding

Even het geheugen opfrissen. De Mercedes VLE, - want daar hebben we het over- wat was dat ook alweer?

Nou, heel oneerbiedig gezegd is het de elektrische opvolger van de V-klasse en EQV. Dus ja, gewoon zo’n busje, maar dan eentje die serieus als luxe alternatief in de markt is gezet. Vraag maar aan Wouter...

Mercedes wil daar echt een andere kant mee op. Minder bestelbus-gevoel, meer richting limousine. Dus niet alleen ruimte en zitplaatsen, maar vooral comfort. Denk aan hoe je achterin zit, hoe stil het is, hoe het allemaal aanvoelt. Meer businessclass dan verhuiswagen. Met de meest onzinnige optie aller tijden ook, trouwens. Namelijk verwarmde gordels. Echt waar...

De Mercedes VLE is niet goedkoop

De VLE komt op een compleet nieuw elektrisch platform. Dus niet een omgebouwde bestaande bus, maar echt vanaf de basis ontworpen als EV. Dat betekent grotere batterijen, snellere laadtijden en gewoon een serieuzere actieradius dan wat je nu gewend bent van dit soort modellen. Ja, hij zou 700 kilometer ver moeten komen met zijn 115Kw accu. Dat zijn serieuze cijfers.

En dan het belangrijkste nieuws: we weten nu een beetje waar het heen gaat qua prijs. Reken op ergens vanaf rond de 80 mille. Dat is dus de instapversie en zoals je bij Mercedes wel kunt invullen loopt dat met opties vrij snel op. Zeker als je ‘m echt luxe wilt hebben. En nogmaals, dat kan echt met dit busje. Later komt Mercedes nog met luxere modellen die sneller zijn en verder komen, maar voorlopig blijft het even bij deze.

Wanneer je ‘m kunt krijgen, hoor ik je vragen? Dat zit een beetje richting eind dit jaar of begin 2027. Het is dus geen wagen die morgen al bij je op de stoep kan staan, maar eentje waar ze nog even rustig naartoe werken. Het moet namelijk wel goed zijn als je er zo'n prijs voor vraagt. Lijkt ons ook namelijk.

En dan is het afwachten, gaat dit aanslaan of niet? Nemen de rijke klanten genoegen met een busje, of willen ze toch gewoon een ranke S-klasse? Zelfs als dat busje veel beter is?

Wij zijn in elk geval fan. Of althans, Wouter is fan. En dat is ook wel wat waard, toch?