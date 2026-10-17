Het grote misverstand over de afschrijving van elektrische leaseauto's

EV’s hebben één groot nadeel: de afschrijving. Daarom is het kopen van een elektrische auto best een risico. Maar als je een EV leaset wie pakt dan de rekening als de waarde van een EV door de bodem zakt? Ik verklap alvast: dat is niet per definitie de leasemaatschappij.

Waar komt de afschrijving van een EV vandaan?

Afschrijving is voor elke autobezitter een grote kostenpost. Bij een traditionele benzine- of dieselauto is de waardevermindering redelijk voorspelbaar: de auto schrijft in de eerste drie tot vier jaar het snelst af en stabiliseert daarna op basis van kilometers en onderhoudshistorie.

Bij een elektrische auto spelen er echter meer krachten mee die de afschrijving een stuk wispelturiger maken. Een EV van vier jaar oud heeft bijvoorbeeld vaak een aanzienlijk kleinere actieradius en een tragere laadsnelheid dan een splinternieuw model in dezelfde prijsklasse. Oudere technologie wordt op de occasionmarkt snel 'ingehaald' door nieuwere modellen. Tweedehands kopers zijn ook vaak terughoudend vanwege angst voor accudegradatie, wat de vraag naar gebruikte EV's onder particulieren kan drukken.

Tevens stijgt de afschrijving door de prijzenoorlogen van fabrikanten. Als een grote speler zoals Tesla of BYD de nieuwsprijs van een populair model plotseling met duizenden euro's verlaagt, zakt de waarde van alle bestaande exemplaren op de tweedehandsmarkt op hetzelfde moment hard mee naar beneden. Vergeet ook niet het veranderende beleid vanuit de overheid. Subsidies die verdwijnen of veranderende wegenbelastingtarieven hebben direct invloed op hoe aantrekkelijk een gebruikte EV blijft voor de consument.

Draagt de leasemaatschappij écht het risico?

In de marketing van leasemaatschappijen wordt "geen risico op afschrijving" steevast als het grootste pluspunt van private of operational lease gepresenteerd. Je betaalt een vast maandbedrag en levert de sleutels aan het einde van het contract gewoon weer in. Toch kan de werkelijkheid anders zijn. Als leaserijder betaal je die afschrijving namelijk net zo hard zelf.

Wanneer een leasemaatschappij de maandprijs voor een contract berekent, maken hun rekenmeesters een nauwkeurige schatting van wat de auto na bijvoorbeeld 48 maanden en 60.000 kilometer nog waard zal zijn. De verwachte afschrijving wordt vervolgens verdeeld over de maandelijkse termijnen.

Omdat leasemaatschappijen goed weten dat de EV-markt wispelturig is, bouwen ze een extra veiligheidsmarge in het maandbedrag in. Je betaalt via je maandbedrag dus niet alleen de verwachte afschrijving, maar ook een opslag om de leasemaatschappij te beschermen tegen tegenvallers.

Het financiële gat dichten via de occasion-lease

Wanneer leasemaatschappijen blijven zitten met ex-lease EV's die op de traditionele occasionmarkt te weinig opleveren, zoeken ze slimme manieren om dat financiële verlies te beperken. Een van de populairste methoden is om deze ingeleverde auto's opnieuw in te zetten in de markt via occasion lease (het leasen van een gebruikte auto).

Hier probeert de maatschappij de auto nogmaals voor een paar jaar te laten renderen. Voor de consument klinkt een gebruikte EV leasen vaak als een voordelig alternatief, maar in de praktijk kleven hier flinke haken en ogen aan. De auto heeft immers al een deel van zijn accugezondheid verloren en de maandprijzen zijn niet altijd zo scherp als ze lijken. Lees voor je een beslissing neemt dit artikel over waarom het niet verstandig is om een tweedehands EV te private leasen.

Conclusie: Wie betaalt de EV-afschrijving?

Een nieuwe elektrische auto leasen is dus geen slecht plan. Je rijdt drie of vier jaar in een nieuwe auto met de nieuwste accutechnologie en hebt geen last van onverwachte onderhoudskosten. Op dat moment hoef je ook niet meer na te denken over de afschrijving, maar dat wil niet zeggen dat je niet betaalt voor de lagere restwaarde. Die wordt gewoon in je maandelijkse premie doorberekend. Als de afschrijving tegenvalt, moet de maatschappij het financiële gat dichten. Valt de afschrijving mee, dan heb je wat te veel premie betaald.

Foto: Porsche Taycan Turbo en Tesla Model 3 gespot door thomcarspotter

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