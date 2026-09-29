Porsche zorgt voor bizarste snelheidsovertreding van Frankrijk

De meeste mensen rijden netjes de maximumsnelheid, misschien een paar kilometer per uur harder omdat de teller toch een beetje afwijkt. Maar een lege snelweg, midden in de nacht, terwijl je in een Porsche rijdt. Ja, dan begint het natuurlijk een beetje te jeuken. Tot je de politie tegenkomt.

De politie moest erachteraan

De Porsche, die lijkt op een 991 GT3, werd zaterdagavond op de A40 in Haute-Savoie gespot tijdens een snelheidscontrole. De lasergun registreerde een keiharde 312 km/u, waar 130 km/u was toegestaan. Zelfs voor de Franse politie was dat blijkbaar reden genoeg om toch even de koffie neer te zetten en de achtervolging in te zetten.

En dat bleek dus nog best een dingetje. Volgens brigadier Alexandre Despledin had de politie meer dan tien kilometer nodig om überhaupt bij de Porsche in de buurt te komen. De bestuurder reed overigens gewoon gestaag door.

Uiteindelijk werd de vlugge Zwitserse meneer bij een afrit toch aan de kant gezet. Daarmee kreeg Frankrijk er meteen een nieuw record bij. Het vorige opvallende record op dezelfde A40 stond sinds mei op naam van een Audi RS3, die daar met 287 km/u was geklokt. Hij heeft dus niet lang van zijn record kunnen genieten.

Duur ritje hoor

De fanatieke Porsche-rijder kwam er uiteraard niet makkelijk vanaf. Zijn rijbewijs werd natuurlijk meteen ingenomen en de auto werd meegenomen. Daarnaast moest hij een waarborgsom van 1.500 euro betalen.

En daar blijft het natuurlijk niet bij. De Zwitser moet binnenkort voor de rechter verschijnen en riskeert maximaal drie maanden gevangenisstraf en 3.750 euro boete. Ook kan zijn Porsche definitief worden afgepakt.

Dat is toch een iets minder leuke manier om te ontdekken wat je auto allemaal kan.

De Franse autoriteiten benadrukken bovendien dat dit soort snelheden niet alleen een probleem zijn voor degene die achter het stuur zit, maar ook voor andere weggebruikers. Terecht natuurlijk. Want hoewel een Porsche echt wel hartstikke geschikt is voor hoge snelheden, is dit natuurlijk niet de plek om die te testen.

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