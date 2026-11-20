Het was al aangekondigd, de nieuwe Renault Twingo krijgt een kekke optie, net als het origineel. Nou bijna dan.

Geen verrassing, voor de nieuwe Renault Twingo keek het merk uitgebreid naar zijn voorganger. Die was te koop met een iconisch schuifdakje. Nou komt die niet naar de nieuwe, maar een glazen panoramadak was wel aangekondigd. Ook leuk natuurlijk.

Twingobay

Bij zo'n geinige optie hoort natuurlijk een geinige naam. Twingobay. Het dakje geeft een ruimtelijk gevoel en zorgt uiteraard voor een bak extra licht in de Twingo E-Tech Electric. Helaas kan het niet open, maar we hebben toch de airco aan. Het dakje is vanaf nu ook daadwerkelijk te bestellen. Dat betekent dat we ook een prijs hebben voor de Twingobay.

Het wordt beschikbaar voor de Evolution en de Techno-uitvoering. Als je dus één van die twee uitvoeringen aanklikt in de configurator (zijn ook de enige twee beschikbare uitvoeringen, maar toch) dan kun je voor een meerprijs van 550 euro het panoramadak krijgen. Eigenlijk geen geld!

Wat krijg je dan?

Nou een glazen dak met afgeronde contouren dat toch nog 0,7 m2 groot is. Aan de binnenkant zie je de "grafische vormentaal van het Twingo alfabetpatroon", zoals de marketingafdeling van Renault het omschrijft. Verder is aan de mensen in de auto gedacht, want het glas filtert 99,9 procent van de UV-straling en houdt het grootste deel van de infraroodstraling tegen.

Er zit geen zonnescherm aan de binnenkant van het glazen dak, want dat is volgens de Fransen niet nodig. Het is warmtewerend en op deze manier kun je het betaalbaar en lichtgewicht houden.

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Naast het panoramadak dat we wisten dat ging komen is er nog een nieuwtje. Nieuwe velgen. Ja ja en ook die kosten 550 euro extra. Wel alleen beschikbaar op de Evolution uitvoering, dus wil je dak en nieuwe wielen dan weet je welke je moet aanklikken.

De velgen zijn Mikado-velgen gedoopt. Ze zijn in de kleur noir diamanté uitgevoerd en 18 inch groot.