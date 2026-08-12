Een nieuwe accu voor deze supercar laat je even slikken

Een McLaren P1 bezitten is natuurlijk hartstikke leuk. Totdat de hybride accu besluit dat het allemaal wel mooi is geweest. Dan kom je erachter dat McLaren het woord 'premium' toch net iets anders interpreteert dan jij. Gelukkig is er nu een bedrijf dat denkt: dat kunnen wij beter. En waarschijnlijk ook goedkoper. En dat is natuurlijk altijd interessant.

135.000 euro voor een accuwissel doet gewoon pijn

De McLaren P1 stamt alweer uit 2013. Sterker nog, de accucellen die erin liggen zijn zelfs nog een paar jaar ouder. Dat betekent dat steeds meer P1's last krijgen van een batterij die niet meer helemaal fris is. Geen probleem, zou je denken. Gewoon een nieuwe bestellen.

Dat kan natuurlijk geregeld worden. McLaren levert namelijk een prachtige nieuwe Gen II-batterij voor de P1. Alleen hangt daar wel een prijskaartje aan van 156.700 dollar, oftewel zo'n 135.000 aan. Voor dat geld koop je ook een leuke Porsche 911. Maar hé, dan heb je geen nieuwe P1-accu. Keuzes, keuzes.

Een onafhankelijk bedrijf denkt: dat kan slimmer

V Engineering zag het gat in de markt en besloot zelf maar een batterij te ontwikkelen. Niet zomaar eentje trouwens. De nieuwe accu is ontwikkeld samen met engineers die óók aan de oorspronkelijke P1 werkten en maakt gebruik van moderne Formule E-technologie. Het resultaat? De capaciteit groeit van 4,72 naar 12,4 kWh. Bijna drie keer zo veel dus.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wordt de auto ook nog eens 23 kilogram lichter. Het elektrische rijbereik van de P1 was origineel goed voor ongeveer 10 kilometer. V Engineering noemt nog geen nieuwe actieradius, maar met bijna drie keer zoveel accucapaciteit hoef je geen Einstein te zijn om te bedenken dat die omhooggaat.

Waarschijnlijk ook nog goedkoper

Het allermooiste bewaart V Engineering voor het laatst. De prijs. Die is namelijk nog niet bekend. Maarja, als je concurrent 135.000 euro vraagt voor een nieuw batterijtje, hoef je niet heel veel moeite te doen om daar onder te duiken.

Vanaf het voorjaar van 2027 kunnen de eerste P1-eigenaren hun auto laten ombouwen.

Foto: Mclaren P1

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