Het is gedaan met de vage waarschuwingen van het KNMI, dit komt ervoor terug

Als er ook maar een druppel regen valt, trekt het KNMI de 'code geel' al van stal. Gaat het er ook nog een beetje bij waaien, dan hebben we code rood en het advies om maar gewoon thuis te blijven. En dat blijft ook zo. Wat wel gaat veranderen is de manier waarop de waarschuwingen komen.

Het KNMI ziet, na jaren van overdreven hard waarschuwen voor slecht weer, eindelijk in dat het allemaal wel wat beter kan. Vanaf vandaag is daarom het hele systeem van kleurcodes op de schop genomen. Het idee daarbij is dat mensen minder vaak een weeralarm krijgen als dat onnodig blijkt. Dat betekent niet dat er kritischer gekeken wordt naar wanneer er een code geel, oranje of rood wordt uitgeroepen, maar vooral naar waar deze wordt gedaan.

Accurater en betrouwbaarder

Tot gisteren werd een weersalarm over een hele provincie uitgeroepen. Dat betekende dat een storm die Den Helder zou treffen, ook een waarschuwing voor Amsterdam inhield. Die manier van waarschuwen betekent dus dat de hulpdiensten in Amsterdam zich ook schrap zouden zetten op meer incidenten, terwijl dat helemaal niet nodig was. Het nieuwe systeem van waarschuwen moet dat tackelen, want meteorologen kunnen voortaan zelf op de kaart inkleuren waar ze verwachten dat het slechte weer de meeste impact heeft.

Het idee achter de technische aanpassing is dat het moet leiden tot een accurater weerbeeld en een beter verwachtingspatroon, vooral omdat mensen ook daadwerkelijk meer zullen merken van een uitgeroepen code rood. Of zoals Maarten van Aalst, hoofddirecteur van het KNMI, zegt: "Dat betekent dat we mensen beter kunnen waarschuwen. Maar ook dat het vertrouwen in de waarschuwingen beter kan blijven."

Wetswijziging

Nu denk je waarschijnlijk: als het allemaal zo logisch was, waarom duurde het dan zo lang tot dit werkbaar gemaakt werd? Dat ligt aan de overheid. Het KNMI was namelijk wettelijk verplicht om weerswaarschuwingen per provincie kenbaar te maken. Er was een wetswijziging nodig om waarschuwingen af te geven voor kleinere gebieden. Dat gebeurde in mei van dit jaar. De overige maanden waren nodig om het technisch ook mogelijk te maken.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover