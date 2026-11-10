Het is nu al jammer dat de Polestar Formula 2030 alleen een conceptmodel is

In een wereld overladen met saaie, kleurloze SUV's weet Polestar ineens te verrassen. De toekomst is blijkbaar niet hoog, zwaar en veel te groot, maar klein, fijn en vooral heel sportief. Tenminste, dat is wat we opmaken uit de designvisie die het merk presenteert met de Formula 2030 concept car.

"Design moet altijd de waarden en missie van een merk weerspiegelen, en dat is precies wat we hebben gedaan met de Polestar Formula 2030 concept car”, zegt Head of Design Philipp Römers bij Polestar. Laten we hem daar in dit geval maar aan houden ook. De conceptauto, die lager is dan de Polestar 5 en qua formaat tussen de 2 en de 7 inzit, doet vermoeden dat er meer sportiefs aan zit te komen vanuit het Zweeds/Chinese merk dat bezig is om het hoofdkwartier op papier naar Nederland te halen. Al is nu ook al duidelijk dat hij nooit in productie zal gaan...













De voor- en achterkant

Dat Polestar aangeeft dat de auto tussen de 2 en 7 inzit, is niet geheel toevallig. Het is eerder letterlijk. De voorkant van de Formula 2030 zullen we namelijk terug gaan zien op de aankomende Polestar 2 en de achterkant, specifiek de daklijn, zal terugkomen op de Polestar 7. Van alles wat daartussen zit, kunnen we alleen maar hopen dat we het nog ergens gaan zien.

Neem bijvoorbeeld de look en feel van een tweedeurs sportwagen die eigenlijk vier deuren heeft. De achterdeuren scharnieren aan de achterkant, waardoor ze eigenlijk helemaal uit het zicht verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de achterbak die qua lijnenspel zo weggewerkt is dat hij enerzijds enorm is geworden, maar anderzijds toch ook iets heel speciaals heeft.









Dat zien we nooit meer terug

Over hetgeen wat tussen al die deuren gebeurt, kunnen we al vrij zeker zijn: daar zien we niet heel veel meer van terug in de toekomst. Polestar heeft het aan een interieur dat zich kan aanpassen aan de ingestelde rijmodus en heeft fysieke knoppen die uitneembaar zijn. Je kunt deze dus handmatig verplaatsen of vervangen voor knoppen die je persoonlijk prettiger vindt werken.











Het aanpassen aan de rijmodus houdt overigens in dat het middenscherm plat gaat liggen en het stuur en het instrumentarium zich dichter op de bestuurder bewegen als de auto in de 'Performance' modus wordt gezet. Schakel je de auto in z'n autonome modus, dan schuift het stuur juist verder van de bestuurder af en komt het scherm weer omhoog. Je moet namelijk wel film kunnen kijken als je auto je rijdt.

Polestar maakt ook een punt van de sportiviteit van de Formula 2030. Zo vind je in de bagageruimte een transparante vloer waardoor de op autosport geïnspireerde Öhlins-dempers te zien zijn. Daarnaast zit er ook een verwijzing naar de racerij in het frunk van de auto. Zowel voor de bestuurder als de bijrijder zijn daar namelijk speciale uitsparingen gemaakt voor de racehelmen, maar ook voor de verplichte brandblusser. Veiligheid is belangrijk, Polestar is immers toch een beetje Zweeds.

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