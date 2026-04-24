Het is nu echt klaar met deze modellen van Audi

Voor Duits premium lijkt het een soort ongeschreven regel te zijn dat je begint met het C-segment, alles daaronder is niet premium. BMW en Mercedes volgen dat voorbeeld braaf, maar Audi heeft er sinds 2010 maling aan. Dat pakte relatief goed uit, maar is nu wel klaar. De jaren zijn geteld voor de Audi A1 en Q2.

Het is overigens maar een sappig verzinseltje van ons dat premium en kleine auto's niet samen gaan, want er is een tijd geweest dat de Mercedes 190E (wat we nu een C-Klasse zouden noemen) al een kleine Mercedes was. Dan heb je nog ietwat experimentele auto's als de Mercedes A-Klasse (W168) en Audi A2. Waar het formaat meer past bij het type auto dat het wil zijn dan echt is waar een stukje markt te pakken is. Voor de 'gemeengoede' auto's was het D-segment de mooie middenmoot en een C-segmenter de instapper.

Audi A1

In 2010 veranderde dat bij Audi. Onder de A3 kwam ruimte voor de A1 (Typ. 8X). Audi zit op vele manieren vrij dicht bij Volkswagen, bijvoorbeeld qua platforms. De A3 is onderhuids erg gelijkwaardig aan een Golf, bijvoorbeeld. Dus was het simpel voor de A1: dat was onderhuids een Polo. Wel met een interieur dat lijkt op dat van de A3, styling die ook bij de grotere broers past en zelfs de optie voor leuke motoren. De A1 quattro was een heftig voorbeeld, maar een 231 pk sterke S1 was wel een toffe hot hatch.

De A1 paste ook perfect in de trend van kleine autootjes die net voelen als iets meer voor de koper. Denk aan de Fiat 500, MINI en auto's als de DS3 en Opel Adam. Niet de goedkoopste, maar wel net even wat leuker dan de nogal saaie échte basismodellen. Voor weinig een Audi rijden? Tuurlijk willen mensen dat. Vandaar dat de A1 het vol hield tot 2018 en opgevolgd werd door de tweede generatie (GB). Bij deze A1 geen ruimte voor een S1, wel voor een 'Citycarver' (later Allstreet) die probeerde een soort SUV te zijn.

Audi Q2

Toch was er ook een optie voor een kleinere Audi op hoge poten. Wederom iets wat Audi en Mercedes niet opvolgden, daar bleven de GLA en X1 de kleinsten (en die zijn vergelijkbaar met de Q3). De Q2 is qua platform vrij eenvoudig gewoon een A3/Golf, maar dan qua dimensies ietsje kleiner dan de Q3. Ook hier betekende het dat je een gebruikelijk scala aan motoren kreeg, met uiteindelijk bovenaan een 300 pk sterke SQ2. Net als de A1 was de Q2 een relatief succes, ondanks het feit dat de in 2018 geïntroduceerde auto nog geen tweede generatie heeft gekregen.

Exit

Wat blijkt: dat gaat ook niet gebeuren. De twee kleintjes van Audi zijn succesvol, maar niet zo erg dat het uit kan om ze te blijven bouwen. Vandaar dat het merk aankondigde dat de fabrieken in Ingolstadt en Martorell waar de Q2 en A1 respectievelijk gebouwd worden, stoppen met het tweetal. De fabriek in Ingolstadt wordt klaargestoomd voor een volledig elektrisch model en dat wordt de auto die zowel A1- als Q2-kopers moet opvangen.

Dat wordt de nieuwe A2 e-tron, een volledig elektrische auto in min of meer dezelfde grootte en prijsklasse. En natuurlijk een mooie ode aan de oude A2. Toch wordt dit technisch meer een soort Volkswagen ID.3, dus C-segment. Audi in een segmentje lager is daarmee weer officieel exit.

De productie voor de A2 e-tron moet in 2026 al starten en in 2027 wordt de fabriek in Böllinger Höfe klaargestoomd voor de Concept C. Dat is waar voorheen de Audi R8 gebouwd werd, dus dat wordt serieus spul.