Het is officieel: Max Verstappen heeft geen smaak in auto’s

Zoals jullie weten zijn geld en smaak twee totaal verschillende dingen, maar F1-coureurs hebben vaak beide. Zo is Lando Norris gespot in een Lamborghini Miura en een Carrera GT en Fernando Alonso in een Mercedes CLK GTR en een Bugatti EB110. En Max Verstappen? Die rijdt in een grijze ABT RS Q8 door Monaco…

Een ABT RS Q8 is bij uitstek de auto die je koopt als je wel geld hebt, maar geen smaak en geen fantasie. Dat valt ons dus vies tegen van Max Verstappen. We snappen dat hij een familieauto nodig heeft, maar we hadden niet verwacht dat hij in zo’n foute patserbak zou rijden.

Niet zijn eerste ABT

Of nou ja… eigenlijk wel, want in 2024 reed Max in een ABT RS6. Deze auto was eveneens uitgevoerd in grijs met zwarte velgen. En daarvoor werd hij gespot in een zwarte Audi RS Q3 Sportback. Max heeft dus duidelijk een voorliefde voor Audi’s en gaat nu steeds een tandje fouter.

De nieuwste aanwinst van Max – die hij overigens al een tijdje heeft – is een ABT RS Q8 Legacy Edition. Deze beschikt over 760 pk en 980 Nm aan koppel, net zo veel als zijn RS6. Want als Max ergens niet van houdt, dan zijn het langzame auto’s. De Q8 is verder voorzien van een lading carbon onderdelen en een ander uitlaatsysteem.

Kenteken

Als iemand één keer in een auto wordt gesignaleerd, betekent dat natuurlijk nog niet dat het ook zijn eigen auto is (een fout die veel roddelmedia maken). In dit geval weten we echter vrij zeker dat het de auto van Max Verstappen is. Ten eerste is hij al meerdere keren in deze Audi gespot en bovendien is het kenteken 033V. Max heeft dus niet de behoefte om incognito rond te rijden.

Foto’s: @cars._.bymats

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