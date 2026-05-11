Tesla trekt de stekker uit Model S en X

Tesla heeft officieel de laatste Model S en Model X gebouwd. En daarmee verdwijnen twee auto’s die misschien wel belangrijker waren dan ze tegenwoordig krediet krijgen. Want voordat iedereen met een stekkerauto wilde rijden, waren dit de auto’s die bewezen dat EV’s niet saai hoefden te zijn.

De auto’s die Tesla groot maakten

Elon Musk heeft een tijdje terug al bevestigd dat het klaar is met de Model S en Model X, maar nu heeft Tesla volgens X in mei 2026 toch echt de allerlaatste exemplaren gebouwd in de fabriek in Fremont. Daarmee eindigt een toch wel opvallend lange carrière van veertien jaar voor de Model S en elf jaar voor de Model X. En los van of je een Tesla-liefhebber bent of niet, zonder deze twee auto’s had de moderne EV-markt er waarschijnlijk compleet anders uitgezien.

Toen de Model S in 2012 verscheen voelde die auto misschien wel een beetje alsof iemand per ongeluk een concept car de openbare weg op had gestuurd. Een gigantisch Ipad-achtig scherm in het midden, bizarre acceleratie, nauwelijks geluid en een actieradius die destijds bijna absurd leek. Terwijl andere stekkerauto's nog bezig waren met uitleggen waarom 140 kilometer bereik “eigenlijk gewoon genoeg” was, reed Tesla lachend ruim 400 kilometer op een acculading.

Van futuristisch speeltje naar hypercar-sloper

De Model S werd door de jaren heen alleen maar gekker en gekker. Tesla bleef het ding constant updaten met meer vermogen, betere software en grotere accupakketten. Uiteindelijk eindigde het sprookje bij de Plaid-versie met meer dan 1.000 pk en een sprint naar de 100 km/u in minder dan twee seconden. Een vijf meter lange familie-sedan die de gekste hypercars voor stoplichten vernederde alsof het zijn hobby was.

De Tesla Model X deed daar nog een schep bovenop door dezelfde snelheid te combineren met zeven zitplaatsen en die beroemde Falcon Wing-deuren. De eerste keer dat iemand die deuren omhoog zag klappen voelde ongeveer alsof de toekomst eindelijk was gearriveerd. In de loop der jaren groeiden beide modellen uit tot dé visitekaartjes van Tesla, en die visitekaartjes zag je veel. Zo werden er gezamenlijk ongeveer 750.000 exemplaren verkocht. Lang niet slecht.

Tesla kijkt alweer verder

Wat wel opvalt is dat Tesla nog geen directe opvolgers heeft aangekondigd. Dat kan te maken hebben met het feit dat meneer Musk zich toch steeds meer lijkt te richten op robots, AI en andere autonome fratsen in plaats van traditionele luxeauto’s. En ergens is dat misschien ook logisch. De Model 3 en Model Y zijn inmiddels de echte volumemodellen geworden, terwijl concurrenten als Lucid Motors, Rivian en Cadillac steeds meer de luxekant van de EV-markt proberen over te nemen.

Maar hoe je verder ook over Tesla denkt, je kan niet ontkennen hoeveel impact de Model S en Model X hebben gehad. Dit waren de auto’s die de complete industrie wakker schudden. Ineens moest iedereen elektrisch. Ineens moest alles sneller. Groter scherm. Meer software. Meer bereik.

Eigenlijk zijn vrijwel alle moderne EV’s een beetje afstammelingen van die eerste grote Tesla’s.