Het is VERBODEN om deze plug-in hybride op te laden

Dat is ook wat, heb je een plug-in hybride, mag je hem niet meer opladen...

We moeten allemaal elektrisch gaan rijden, of toch minimaal (plug-in) hybride. Nu het salderen gaat stoppen kun je dan toch maar mooi die zonne-energie in je plug-in laden en een lange neus trekken naar die oranjeman in de VS of naar de religekkies in het Midden-Oosten. Je hebt dat zware batterijpakket natuurlijk niet voor niets in die auto zitten en dus rij je het liefst zoveel mogelijk kilometers volledig elektrisch. Maar dan komt het bericht dat je die batterij helemaal niet meer op mag laden...

In dit geval betreft het de eigenaren van een plug-in hybride Volvo XC40 T4 of T5 uit 2020, 2021 of 2022. Het merk roept op je plug-in hybride niet meer op te laden. VERBODEN te laden...

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd roept Volvo meer dan 64 duizend auto's terug naar de garage. De collega's van AW noemen een aantal van 11.496 exemplaren in ons land. De betrokken auto's kunnen een probleem hebben met de hoogspanningsbatterij als deze volledig is opgeladen. Door een fout bij de fabricage kan de batterij oververhit raken en dus in brand vliegen.

Je moet dus met je XC40 terug naar de garage waar ze gaan kijken of de fout ook in jouw batterij zit. Indien nodig wordt de batterij of worden modules daarvan vervangen. Tot die tijd is het dus niet de bedoeling dat de plug-in hybride batterij van jouw Volvo XC40 oplaadt.

Hopelijk gaat het oplossen van het probleem wat sneller dan bij de collega's van Ford. Want een plug-in die je niet mag opladen...