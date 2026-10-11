Het is weer zover: dikke Duitse huurbak veroorzaakt ravage

We mogen natuurlijk niet generaliseren, maar het zijn iedere keer weer de Duitsers die hun auto’s crashen in Nederland. Vanochtend is er weer een dikke bak met Duits kenteken gecrasht. Of zou het stiekem misschien toch geen Duitser zijn?

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 06.00 op de Bredaseweg in Tilburg. Iemand die een BMW M5 had gehuurd kreeg het voor elkaar om een ware ravage te veroorzaken. Dit roept flashbacks op naar vorig jaar, toen een RS3 (uiteraard met Duits kenteken) een chaos veroorzaakte in Breda.

De bestuurder wist niet alleen de M5 in puin te rijden, maar ook twee onschuldige auto’s die geparkeerd stonden: een Peugeot 107 en een Toyota Aygo. Die twee zijn sowieso total loss. Om de ravage compleet te maken werden ook twee huizen en een lantaarnpaal beschadigd.

Hit and run









De inzittenden zijn gevlucht van de plaats delict, dus de 'hit and run' kunnen we ook afvinken van de bingokaart. Op een videodeurbel is te zien dat drie jongemannen uit de auto kwamen en het hazenpad kozen. De politie is naar ze op zoek, omdat ze graag even willen informeren of het wel goed met ze gaat. De Bredaseweg was intussen afgesloten voor verkeer, om de ravage op te ruimen. Netjes je rommel opruimen hebben de jongemannen duidelijk niet geleerd.

De auto in kwestie is overigens een BMW M5 van de laatste generatie. Deze kost op Duits kenteken ongeveer net zoveel als op Nederlands kenteken, namelijk zo’n anderhalve ton zonder opties. Hoewel de schade aanzienlijk is, vermoeden we dat deze auto toch weer ergens op zal duiken, alsof er niks gebeurd is. Een bijna nieuwe M5 is namelijk een stuk minder snel total loss dan een Toyota Aygo.

Foto’s: Persbureau Heitink

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