We hebben weer een snellaadrecord, maar daar staan nog teveel vraagtekens bij

Binnen vijf minuten een accupakket volrammen? Dat is oud nieuws. Dat kan in 3 minuten en 41 seconden, afhankelijk van wie je het vraagt en wat de omstandigheden zijn.

De Chinese autogigant FAW Group, ondermeer bekend van Honqi, komt in de lucht iets wat volgens eigen zeggen een nieuw record is. Het bedrijf zou het namelijk voor elkaar gekregen hebben om een accupakket met een 12C-snelheid op te laden. Voor degene die het C-getal nog niet kennen: dat geeft aan in een hoeveelste van een uur een accu van 0 naar 100 procent geladen en ontladen kan worden. In dit geval dus een 12de, wat neerkomt op 5 minuten.

Geen vijf minuten, maar...

Maar vanaf dat punt begint alles al onduidelijker te worden dan nodig. De fabrikant heeft het namelijk over een 12C-pieklaadsnelheid. Dat wil dus niet zeggen dat de hele accu ook daadwerkelijk in 5 minuten vol zit, maar dat dit langer kan duren. Om het dan nog onduidelijker te maken: FAW claimt vervolgens dat van 10 tot 70 procent laden in 3 minuten en 41 seconden gaat. Daarmee zou de laadsnelheid op gemiddeld 9,77C uitkomen, oftewel een volledig volle accu in 6,14 minuten. Maken we het nog onduidelijker: van 10 naar 97 procent kost slechts 8 minuten en 3 seconden. Wat dan weer uitkomt op 6,25C en dus betekent dat een volledig volle accu haalbaar zou moeten zijn binnen 9,7 minuten. Theoretisch dan. Heel theoretisch.

Helaas maken al die onduidelijke cijfers maken eigenlijk helemaal niets uit. Hoe indrukwekkend ze ook klinken, we krijgen van FAW lang niet genoeg informatie om duidelijk te krijgen waar we het hier nu daadwerkelijk over hebben. Nergens wordt duidelijk hoe groot het accupakket is of met welke snelheden in kW er geladen wordt. Pas met die informatie weten we hoe realistisch de claims klinken.

Er waren wat verbeteringen voor nodig

Toch vindt FAW vooral dat ze goed bezig zijn, want om deze theoretische hoge snelheden te halen hebben ze meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo hebben ze de interne weerstand van de accucellen met 15 procent verlaagd in vergelijking met vergelijkbare cellen. Ook hebben ze het voor elkaar gekregen om het gehele pakket op een redelijk uniforme warmte te houden tijdens het snelladen. Het bedrijf claimt een maximaal verschil van drie graden Celsius tussen afzonderlijke cellen. Hoe heet het pakket echt wordt en of dat risicovol is? Geen idee.

Kortom, klinkt allemaal prachtig, maar we moeten het eerst maar eens buiten de muren van de laboratoria zien gebeuren. Op dat punt kunnen we in ieder geval BYD met de 5 minuten Flash Charging redelijk serieus nemen.

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