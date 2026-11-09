De benzineprijs duikt weer onder de 2 euro

Tanken is helaas nog steeds niet het goedkope uitje dat het ooit was, maar waar je de slang in het vulgaatje hangt maakt oprecht enorm veel uit. We schreven eerder al over dat de brandstofprijzen aan het zakken zijn, en nu kan je zelfs voor minder dan 2 euro per liter tanken. We hebben even een lijstje gemaakt.

Tien pompen onder de 2 euro

Het leek even alsof we nooit meer prijzen onder de twee euro zouden zien, maar zo zie je maar weer: de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Volgens de gegevens van de ANWB zijn er ondertussen tien tankstations waar je voor minder dan 2 euro per liter peut kan halen.

De goedkoopste van Nederland is SuperTank in Rogat, met een prijs van €1,969 per liter. Uiteraard is Fieten Olie de grote winnaar van de lijst. Deze staat er zelfs drie keer in, en elke keer voor €1,979.

Tankstation Adres Provincie Prijs per liter SuperTank de Wijk Industrieweg 4, Rogat Drenthe € 1,969 Fieten Olie Industrieweg 3, De Wijk Drenthe € 1,979 Fieten Olie Eeser Gaard 2, Steenwijk Overijssel € 1,979 Fieten Olie Papierbaan 1, Winschoten Groningen € 1,979 Tango Papierbaan 3d, Winschoten Groningen € 1,979 Tamoil Express Papierbaan 8, Winschoten Groningen € 1,989 Kuster Energy Kleefseweg 78A, Ven-Zelderheide Limburg € 1,989 Joontjes Broekslagen 7, Steenwijk Overijssel € 1,998 Kreuze Dolderweg 10, Steenwijk Overijssel € 1,999 Kreuze (N353) Koningin Wilhelminalaan 70, Frederiksoord Drenthe € 1,999

Maar hoelang nog?

Tja, dat is natuurlijk de grote vraag. Of de prijzen zo laag blijven, hangt nogal af van wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. En het is daar echt nog lang niet rustig. Trump liet aan CNN weten dat een nieuwe oorlog met Iran "zeer onwaarschijnlijk" is, maar alleen als de onderhandelingen iets opleveren. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio was iets minder enthousiast. Volgens hem zit er nog helemaal geen schot in de gesprekken en is een doorbraak nog niet in de buurt.

Iran houdt in de tussentijd vast aan zijn voorstel om de Straat van Hormuz onder voorwaarden weer open te zetten, en we weten allemaal hoe cruciaal die zeeroute is voor de olieprijs. De Iraanse minister Araghchi liet weten dat het overleg nogal stil ligt sinds de harde nederlaag van de Republikeinen bij de midterms van afgelopen dinsdag.

Foto: @snrkul

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