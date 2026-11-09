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Maar voor hoelang?

De benzineprijs duikt weer onder de 2 euro

Update: Vandaag om 08:22
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Redacteur Autoblog
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Het kan weer! Bij deze tankstations tank je voor minder dan 2 euro per liter

Tanken is helaas nog steeds niet het goedkope uitje dat het ooit was, maar waar je de slang in het vulgaatje hangt maakt oprecht enorm veel uit. We schreven eerder al over dat de brandstofprijzen aan het zakken zijn, en nu kan je zelfs voor minder dan 2 euro per liter tanken. We hebben even een lijstje gemaakt.

Tien pompen onder de 2 euro

Het leek even alsof we nooit meer prijzen onder de twee euro zouden zien, maar zo zie je maar weer: de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Volgens de gegevens van de ANWB zijn er ondertussen tien tankstations waar je voor minder dan 2 euro per liter peut kan halen.

De goedkoopste van Nederland is SuperTank in Rogat, met een prijs van €1,969 per liter. Uiteraard is Fieten Olie de grote winnaar van de lijst. Deze staat er zelfs drie keer in, en elke keer voor €1,979.

Tankstation

Adres

Provincie

Prijs per liter

SuperTank de Wijk

Industrieweg 4, Rogat

Drenthe

€ 1,969

Fieten Olie

Industrieweg 3, De Wijk

Drenthe

€ 1,979

Fieten Olie

Eeser Gaard 2, Steenwijk

Overijssel

€ 1,979

Fieten Olie

Papierbaan 1, Winschoten

Groningen

€ 1,979

Tango

Papierbaan 3d, Winschoten

Groningen

€ 1,979

Tamoil Express

Papierbaan 8, Winschoten

Groningen

€ 1,989

Kuster Energy

Kleefseweg 78A, Ven-Zelderheide

Limburg

€ 1,989

Joontjes

Broekslagen 7, Steenwijk

Overijssel

€ 1,998

Kreuze

Dolderweg 10, Steenwijk

Overijssel

€ 1,999

Kreuze (N353)

Koningin Wilhelminalaan 70, Frederiksoord

Drenthe

€ 1,999

Maar hoelang nog?

Tja, dat is natuurlijk de grote vraag. Of de prijzen zo laag blijven, hangt nogal af van wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. En het is daar echt nog lang niet rustig. Trump liet aan CNN weten dat een nieuwe oorlog met Iran "zeer onwaarschijnlijk" is, maar alleen als de onderhandelingen iets opleveren. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio was iets minder enthousiast. Volgens hem zit er nog helemaal geen schot in de gesprekken en is een doorbraak nog niet in de buurt.

Iran houdt in de tussentijd vast aan zijn voorstel om de Straat van Hormuz onder voorwaarden weer open te zetten, en we weten allemaal hoe cruciaal die zeeroute is voor de olieprijs. De Iraanse minister Araghchi liet weten dat het overleg nogal stil ligt sinds de harde nederlaag van de Republikeinen bij de midterms van afgelopen dinsdag.

Foto: @snrkul

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