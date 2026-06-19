Ferrari doet iets met de Luce wat het beloofde niet te doen

Bij de introductie van de Ferrari Luce was het merk er nog stellig van overtuigd dat de kersverse EV een schot in de roos was. Er werd zelfs al heel snel gecommuniceerd dat de orderboeken overstroomden en dat de interesse enorm was. Vaste klanten van het merk geven nu een hint naar waarom dat is.

Naast dat de doektrekceremonie van de Ferrari Luce ietwat raar verliep en er amper automedia, maar vooral techmedia en influencers bij aanwezig waren, heeft de hele wereld schijnbaar nog steeds moeite met het plaatsen van de EV. Voor wie is hij en belangrijker nog, wie heeft er zoveel geld over voor een dergelijk apparaat dat op meerdere vlakken technisch niet mee kan komen met schappelijker geprijsde concurrenten.

De Luce verkoopt zichzelf niet

Toch had Ferrari vertrouwen in de machine en zijn mogelijkheid om zichzelf te verkopen. Maar het lijkt erop dat het Italiaanse merk daar nu toch een beetje op terugkomt. De autobouwer zou naar verluidt de Luce als vereiste koop opgeven om op een later moment ook in aanmerking te komen voor de echt toffe en zeldzame modellen. Iets waarvan het merk eerst heel stellig zei dat het dat absoluut niet zou doen.

Persbureau Bloomberg sprak meerdere bronnen die het tegendeel beweren. Volgens deze mensen zouden de Italianen direct of indirect toch goed duidelijk maken dat 550.000 euro kostende EV "de relatie met de autofabrikant aanzienlijk zou kunnen verbeteren". We weten allemaal wat dat betekent. Zeker aangezien het een publiek geheim is dat Ferrari deze handelswijze al jaren aanhoudt om ook de wat minder populaire auto's te kunnen slijten.

De Luce is een investering

Ferrari blijft zelf bij het standpunt dat het inderdaad trouwe klanten een voorkeursbehandeling geeft bij de allocatie van de specialere modellen, maar dat het niemand verplicht om specifieke auto's te kopen om daarmee hun positie op de ranglijst te verhogen. Sterker nog, het zou enkel mensen aanmoedigen om de auto's te kopen die ze daadwerkelijk willen.

Opmerkelijk is wel dat de nieuwe Ferrari-klanten die Bloomberg sprak, de aankoop van de Luce zien als een manier om wat hoger op de ladder te komen staan dan klanten die al langer trouw zijn aan het Italiaanse merk. Ze hebben het idee dat ze met het aanschaffen van deze EV veel sneller in aanmerking komen voor een echte Ferrari en zien het geheel als een investering. Een echte interesse in de Luce is er ogenschijnlijk, ook bij deze mensen niet.

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