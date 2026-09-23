Het lijkt klaar voor aartsvijand Max Verstappen

Maar is het terecht? Dat beslis jij...

Sommige Formule 1-coureurs onthoud je vanwege hun wereldtitels of hun geweldige races. Andere vanwege één moment waar jaren later nog steeds over wordt gesproken. Esteban Ocon behoort voor Nederlandse F1-fans waarschijnlijk een beetje tot die tweede categorie. En voor de Fransman begint het er nu behoorlijk beroerd uit te zien.

Het team van Esteban, Haas, heeft namelijk besloten om na dit seizoen niet verder te gaan met Ocon. De 30-jarige coureur had zelf vlak voor de Grand Prix van Azerbeidzjan al laten weten dat hij voor 2027 een 'free agent' is en met andere teams praat.

En dan wordt het zoeken naar vrije stoeltjes.

Ocon rijdt sinds 2025 voor Haas, maar heeft het daar bepaald niet makkelijk. Teamgenoot Oliver Bearman lijkt wel gewoon te blijven en Haas kijkt ondertussen nadrukkelijk naar andere coureurs. Ferrari-junior Rafael Câmara wordt genoemd als belangrijkste kandidaat, terwijl ook Haas-reserve Jack Doohan nog in beeld is.

Voor Ocon zou Aston Martin een uitweg kunnen zijn. Daarvoor moet alleen wel een stoeltje vrijkomen. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt ook gesproken over een eventuele rol als derde coureur, mogelijk met uitzicht op 2028. En dat zou betekenen dat Ocon voor het eerst sinds 2019 geen vaste plek op de F1-grid heeft.

Is het einde carrière voor Ocon?

Die afwezigheid in 2019 had overigens alles te maken met het verdwijnen van zijn toenmalige Force India-stoeltje. Een jaar eerder reed hij voor dat team de race waarmee hij zich definitief in het Nederlandse collectieve F1-geheugen nestelde.

We gaan terug naar de beruchte race in Brazilië in 2018....

Verstappen reed aan de leiding en leek op weg naar de overwinning toen hij achterblijver Ocon tegenkwam. Ocon had verse banden, was sneller en probeerde zichzelf terug in dezelfde ronde te rijden. In bocht 1 kwam hij naast Verstappen, maar de actie was niet afgerond. Toch bleef hij als achterblijver met de raceleider vechten en in bocht 2 raakten de twee elkaar.

Beiden spinden, Lewis Hamilton ging erlangs en won de race. De stewards wezen Ocon aan als veroorzaker en gaven hem een stop-and-go van tien seconden. Daarmee was het overigens nog niet klaar. Na de race zocht een woedende Verstappen Ocon op bij de weegbrug en duwde hem meerdere keren. Dat leverde Max vervolgens twee dagen taakstraf van de FIA op.

Acht jaar later is Ocon nog altijd in de Formule 1, heeft hij inmiddels zelfs een Grand Prix gewonnen en stond hij meerdere keren op het podium.

Maar daar lijkt dus een einde aan te gaan komen. En dan blijft de vraag, is dat jammer, of niet.

We zijn benieuwd naar jouw mening.

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