Het Nederlandse wagenpark is weer een auto van € 1,3 miljoen rijker

Het lijkt erop dat er in Nederland meer auto’s dan ooit verkocht worden in het € 1.000.000+ segment. Vorige maand werden bijvoorbeeld een AMG One, Rimac Nevera en een Praga Bohema op kenteken gezet, allemaal auto’s met een prijskaartje dat uit zeven cijfers bestaat.

Op Autoblog Spots is nu weer een nieuwe aanwinst verschenen: een Aston Martin Valhalla. Deze auto werd in februari al eens gespot, maar toen zat er nog geen kenteken op. Daar is inmiddels verandering in gekomen, dus nu weten we ook wat de eigenaar ervoor betaald heeft: € 1.381.187.

Te duur of niet?

Dat is bijzonder prijzig als je bedenkt dat een Ferrari 849 Testarossa al vanaf 5 ton te krijgen is. Terwijl deze auto’s best wel vergelijkbaar zijn: het zijn beide plug-in hybrides met een V8 en een vermogen van meer dan 1.000 pk.

De vraag is dan: is deze Aston Martin duur of is de Ferrari goedkoop? Misschien toch meer het laatste, want 5 ton is een schappelijke prijs voor een auto die eigenlijk gewoon een hypercar is. Wat ook nog meespeelt is exclusiviteit. Van de Valhalla worden er maar 500 gebouwd, van de 849 bouwt Ferrari gewoon zoveel exemplaren als ze kunnen verkopen.

Niet de eerste

Dit is overigens niet de eerste Valhalla op Nederlands kenteken. De auto werd wel als eerste geleverd in februari, maar in de tussentijd is er een ander exemplaar op kenteken verschenen. Die was ietsje goedkoper met een prijskaartje van € 1.238.377. Waarschijnlijk heeft de eigenaar net niet dat ene biesje in een contrasterende kleur aangevinkt.

Over de uitvoering is duidelijk nagedacht. We zien een ingetogen grijsblauwe kleur met knaloranje accenten. Het ouwelullengehalte is bij de Valhalla een stuk lager dan bij de meeste Astons, dus dan mag je ook wat meer uit de band springen qua kleuren. Gelukkig heeft de eigenaar niet gekozen voor zwarte velgen. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: iedere auto wordt beter van zilverkleurige velgen, zelfs een hardcore supercar.

Deze spot van @Wessel.jpeg roepen we hierbij uit tot Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

Bekijk alle foto's van deze auto op Autoblog Spots!

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